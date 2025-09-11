Se inauguraron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento: “Vienen para quedarse”, dijo Mario Moccia

Los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) quedaron oficialmente inaugurados esta semana con una emotiva ceremonia encabezada por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, quien destacó la magnitud del evento y su relevancia para el desarrollo deportivo nacional.

“Hoy nacen los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y vienen para quedarse. Tenemos a las 24 provincias representadas, con más de 2.500 atletas compitiendo en disciplinas convencionales y adaptadas. Una verdadera fiesta del deporte argentino”, expresó Moccia.

Con sede principal en Rosario y subsede en Santa Fe capital, los juegos comenzaron el lunes y se extenderán durante toda la semana. La segunda jornada (miércoles 10 de septiembre) ofreció un amplio abanico de competencias, actividades culturales y espacios de encuentro.

Un día 2 cargado de emoción

La jornada del miércoles comenzó con actividades recreativas en el Fan Fest de Oroño, visitas guiadas para escuelas y clubes, y la segunda fecha del Congreso de Educación con la presencia destacada de Paula Pareto, referente del olimpismo argentino.

En cuanto a la competencia deportiva, se desarrollaron torneos en 19 disciplinas. Entre los hechos destacados:

Boxeo en La Rural entregó la primera medalla de la disciplina a Ludmila Accomando (Buenos Aires).

Vóley Playa definió sus finalistas y el Indoor tuvo partidos vibrantes en Náutico Sportivo Avellaneda.

Hockey, Béisbol 5, Balonmano, Squash, Pentatlón Moderno, Para Tenis de Mesa, Golf, Tiro Deportivo y Tenis tuvieron su debut o continuidad.

En la subsede Santa Fe, el remo otorgó medallas en múltiples categorías, destacándose Buenos Aires y CABA con importantes preseas.

“Pensamos este evento para ustedes”

En su discurso, Mario Moccia también se dirigió directamente a los y las deportistas:

“Ustedes son los verdaderos protagonistas de estos Juegos. Sabíamos que, en el inicio del ciclo olímpico, necesitaban un espacio para mostrarse. Por eso queremos que sea una fiesta donde compitan, se diviertan, se integren y sigan representando al deporte argentino de la mejor manera”.

El evento continuará hasta el domingo, con nuevas jornadas que incluirán definiciones en disciplinas como vóley, tenis de mesa, handball, remo, entre otras. Los resultados y el cronograma pueden consultarse en jadar2025.ar.