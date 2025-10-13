En una jornada marcada por el entusiasmo y la participación de clubes de la ciudad y región, la Liga de Baby Fútbol vivió el sábado 11 de octubre una nueva fecha a puro fútbol. 

A continuación, los resultados por categoría y las tablas de posiciones actualizadas luego de la fecha 14.

Resultados

Categoría 2013

  • 2 de Abril 0 – 3 Bº Cabrera
  • Bº Jardín 0 – 1 Dep. Josefina
  • C.D. River 7 – 0 Dep. Oeste
  • D.M.D. Freyre 2 – 4 Dep. Sebastián
  • Dep. El Trébol (El Tío) 2 – 1 Infantil Xeneize
  • Est. del Sur 0 – 0 Dep. Norte
  • Gral. Savio 5 – 1 Tarzanito
  • Los Albos 2 – 1 C.D. y C. El Faisán
  • Tiro y Gimnasia 2 – 1 Los Andes

Categoría 2014

  • 2 de Abril 0 – 4 Bº Cabrera
  • Bº Jardín 0 – 1 Dep. Josefina
  • C.D. River 1 – 1 Dep. Oeste
  • D.M.D. Freyre 0 – 0 Dep. Sebastián
  • Dep. El Trébol (El Tío) 2 – 0 Infantil Xeneize
  • Est. del Sur 3 – 0 Dep. Norte
  • Gral. Savio 1 – 0 Tarzanito
  • Los Albos 2 – 1 C.D. y C. El Faisán
  • Tiro y Gimnasia 1 – 2 Los Andes

Categoría 2015

  • 2 de Abril 1 – 1 Bº Cabrera
  • Bº Jardín 2 – 1 Dep. Josefina
  • C.D. River 1 – 1 Dep. Oeste
  • D.M.D. Freyre 3 – 0 Dep. Sebastián
  • Dep. El Trébol (El Tío) 5 – 1 Infantil Xeneize
  • Est. del Sur 1 – 2 Dep. Norte
  • Gral. Savio 2 – 1 Tarzanito
  • Los Albos 5 – 2 C.D. y C. El Faisán
  • Tiro y Gimnasia 0 – 0 Los Andes

Categoría 2016

  • 2 de Abril 1 – 0 Bº Cabrera
  • Bº Jardín 3 – 1 Dep. Josefina
  • C.D. River 4 – 3 Dep. Oeste
  • D.M.D. Freyre 1 – 2 Dep. Sebastián
  • Dep. El Trébol (El Tío) 7 – 0 Infantil Xeneize
  • Est. del Sur 2 – 0 Dep. Norte
  • Gral. Savio 1 – 1 Tarzanito
  • Los Albos 2 – 1 C.D. y C. El Faisán
  • Tiro y Gimnasia 3 – 3 Los Andes

Tabla de posiciones

Categoría 2013

Pos.ClubPtsPJPGPEPP
1C.D. River25131210
2Dep. Josefina23141112
3Bº Cabrera2013922
4Belgrano1913832
5Los Albos1913832
6Dep. Sebastián1813742
7Gral. Savio1814824
82 de Abril1413625
9Dep. Oeste1414464
10C.D. y C. El Faisán1314536
11Est. del Sur1314455
12Los Andes1213364
13Tiro y Gimnasia1213607
14Dep. El Trébol (El Tío)1113436
15Dep. Norte813328
16D.M.D. Freyre4131210
17Infantil Xeneize4131210
18Bº Jardín3131111
19Tarzanito2130211

Categoría 2014

Pos.ClubPtsPJPGPEPP
1Bº Cabrera24131201
2C.D. River21131012
3Gral. Savio2014923
4Dep. Oeste1914752
5Belgrano1913832
6Est. del Sur1814824
7D.M.D. Freyre1713733
8Los Andes1713733
92 de Abril1513634
10Tarzanito1313535
11Los Albos1313535
12Tiro y Gimnasia1213607
13Dep. Josefina1114437
14Dep. Sebastián1013427
15Dep. Norte813328
16C.D. y C. El Faisán6142210
17Dep. El Trébol (El Tío)5132110
18Bº Jardín2130211
19Infantil Xeneize2130211

Categoría 2015

Pos.ClubPtsPJPGPEPP
1C.D. River23131030
2Dep. Oeste2214941
3Bº Cabrera2013922
4Gral. Savio2014923
5C.D. y C. El Faisán1914914
6Tiro y Gimnasia1913832
7Dep. Josefina1614725
8Est. del Sur1614644
9Los Albos1413544
10Los Andes1313535
11Tarzanito1213607
12Bº Jardín1213445
13D.M.D. Freyre1113436
14Dep. Norte1113436
15Dep. Sebastián1013427
16Belgrano813328
172 de Abril4131210
18Dep. El Trébol (El Tío)2131012
19Infantil Xeneize0130013

Categoría 2016

Pos.ClubPtsPJPGPEPP
1Dep. Oeste25141211
2Dep. Sebastián2113931
3Bº Jardín2113931
4C.D. y C. El Faisán2114932
5C.D. River1913832
6Est. del Sur1914833
7Tiro y Gimnasia1813823
82 de Abril1513715
9Gral. Savio1514473
10Tarzanito1313535
11Belgrano1213607
12Dep. Josefina1114518
13Los Albos1013346
14Dep. El Trébol (El Tío)913337
15Los Andes913418
16Bº Cabrera713319
17D.M.D. Freyre5132110
18Dep. Norte2131012
19Infantil Xeneize0130013