En una jornada marcada por el entusiasmo y la participación de clubes de la ciudad y región, la Liga de Baby Fútbol vivió el sábado 11 de octubre una nueva fecha a puro fútbol.
A continuación, los resultados por categoría y las tablas de posiciones actualizadas luego de la fecha 14.
Resultados
Categoría 2013
- 2 de Abril 0 – 3 Bº Cabrera
- Bº Jardín 0 – 1 Dep. Josefina
- C.D. River 7 – 0 Dep. Oeste
- D.M.D. Freyre 2 – 4 Dep. Sebastián
- Dep. El Trébol (El Tío) 2 – 1 Infantil Xeneize
- Est. del Sur 0 – 0 Dep. Norte
- Gral. Savio 5 – 1 Tarzanito
- Los Albos 2 – 1 C.D. y C. El Faisán
- Tiro y Gimnasia 2 – 1 Los Andes
Categoría 2014
- 2 de Abril 0 – 4 Bº Cabrera
- Bº Jardín 0 – 1 Dep. Josefina
- C.D. River 1 – 1 Dep. Oeste
- D.M.D. Freyre 0 – 0 Dep. Sebastián
- Dep. El Trébol (El Tío) 2 – 0 Infantil Xeneize
- Est. del Sur 3 – 0 Dep. Norte
- Gral. Savio 1 – 0 Tarzanito
- Los Albos 2 – 1 C.D. y C. El Faisán
- Tiro y Gimnasia 1 – 2 Los Andes
Categoría 2015
- 2 de Abril 1 – 1 Bº Cabrera
- Bº Jardín 2 – 1 Dep. Josefina
- C.D. River 1 – 1 Dep. Oeste
- D.M.D. Freyre 3 – 0 Dep. Sebastián
- Dep. El Trébol (El Tío) 5 – 1 Infantil Xeneize
- Est. del Sur 1 – 2 Dep. Norte
- Gral. Savio 2 – 1 Tarzanito
- Los Albos 5 – 2 C.D. y C. El Faisán
- Tiro y Gimnasia 0 – 0 Los Andes
Categoría 2016
- 2 de Abril 1 – 0 Bº Cabrera
- Bº Jardín 3 – 1 Dep. Josefina
- C.D. River 4 – 3 Dep. Oeste
- D.M.D. Freyre 1 – 2 Dep. Sebastián
- Dep. El Trébol (El Tío) 7 – 0 Infantil Xeneize
- Est. del Sur 2 – 0 Dep. Norte
- Gral. Savio 1 – 1 Tarzanito
- Los Albos 2 – 1 C.D. y C. El Faisán
- Tiro y Gimnasia 3 – 3 Los Andes
Tabla de posiciones
Categoría 2013
|Pos.
|Club
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|C.D. River
|25
|13
|12
|1
|0
|2
|Dep. Josefina
|23
|14
|11
|1
|2
|3
|Bº Cabrera
|20
|13
|9
|2
|2
|4
|Belgrano
|19
|13
|8
|3
|2
|5
|Los Albos
|19
|13
|8
|3
|2
|6
|Dep. Sebastián
|18
|13
|7
|4
|2
|7
|Gral. Savio
|18
|14
|8
|2
|4
|8
|2 de Abril
|14
|13
|6
|2
|5
|9
|Dep. Oeste
|14
|14
|4
|6
|4
|10
|C.D. y C. El Faisán
|13
|14
|5
|3
|6
|11
|Est. del Sur
|13
|14
|4
|5
|5
|12
|Los Andes
|12
|13
|3
|6
|4
|13
|Tiro y Gimnasia
|12
|13
|6
|0
|7
|14
|Dep. El Trébol (El Tío)
|11
|13
|4
|3
|6
|15
|Dep. Norte
|8
|13
|3
|2
|8
|16
|D.M.D. Freyre
|4
|13
|1
|2
|10
|17
|Infantil Xeneize
|4
|13
|1
|2
|10
|18
|Bº Jardín
|3
|13
|1
|1
|11
|19
|Tarzanito
|2
|13
|0
|2
|11
Categoría 2014
|Pos.
|Club
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|Bº Cabrera
|24
|13
|12
|0
|1
|2
|C.D. River
|21
|13
|10
|1
|2
|3
|Gral. Savio
|20
|14
|9
|2
|3
|4
|Dep. Oeste
|19
|14
|7
|5
|2
|5
|Belgrano
|19
|13
|8
|3
|2
|6
|Est. del Sur
|18
|14
|8
|2
|4
|7
|D.M.D. Freyre
|17
|13
|7
|3
|3
|8
|Los Andes
|17
|13
|7
|3
|3
|9
|2 de Abril
|15
|13
|6
|3
|4
|10
|Tarzanito
|13
|13
|5
|3
|5
|11
|Los Albos
|13
|13
|5
|3
|5
|12
|Tiro y Gimnasia
|12
|13
|6
|0
|7
|13
|Dep. Josefina
|11
|14
|4
|3
|7
|14
|Dep. Sebastián
|10
|13
|4
|2
|7
|15
|Dep. Norte
|8
|13
|3
|2
|8
|16
|C.D. y C. El Faisán
|6
|14
|2
|2
|10
|17
|Dep. El Trébol (El Tío)
|5
|13
|2
|1
|10
|18
|Bº Jardín
|2
|13
|0
|2
|11
|19
|Infantil Xeneize
|2
|13
|0
|2
|11
Categoría 2015
|Pos.
|Club
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|C.D. River
|23
|13
|10
|3
|0
|2
|Dep. Oeste
|22
|14
|9
|4
|1
|3
|Bº Cabrera
|20
|13
|9
|2
|2
|4
|Gral. Savio
|20
|14
|9
|2
|3
|5
|C.D. y C. El Faisán
|19
|14
|9
|1
|4
|6
|Tiro y Gimnasia
|19
|13
|8
|3
|2
|7
|Dep. Josefina
|16
|14
|7
|2
|5
|8
|Est. del Sur
|16
|14
|6
|4
|4
|9
|Los Albos
|14
|13
|5
|4
|4
|10
|Los Andes
|13
|13
|5
|3
|5
|11
|Tarzanito
|12
|13
|6
|0
|7
|12
|Bº Jardín
|12
|13
|4
|4
|5
|13
|D.M.D. Freyre
|11
|13
|4
|3
|6
|14
|Dep. Norte
|11
|13
|4
|3
|6
|15
|Dep. Sebastián
|10
|13
|4
|2
|7
|16
|Belgrano
|8
|13
|3
|2
|8
|17
|2 de Abril
|4
|13
|1
|2
|10
|18
|Dep. El Trébol (El Tío)
|2
|13
|1
|0
|12
|19
|Infantil Xeneize
|0
|13
|0
|0
|13
Categoría 2016
|Pos.
|Club
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|1
|Dep. Oeste
|25
|14
|12
|1
|1
|2
|Dep. Sebastián
|21
|13
|9
|3
|1
|3
|Bº Jardín
|21
|13
|9
|3
|1
|4
|C.D. y C. El Faisán
|21
|14
|9
|3
|2
|5
|C.D. River
|19
|13
|8
|3
|2
|6
|Est. del Sur
|19
|14
|8
|3
|3
|7
|Tiro y Gimnasia
|18
|13
|8
|2
|3
|8
|2 de Abril
|15
|13
|7
|1
|5
|9
|Gral. Savio
|15
|14
|4
|7
|3
|10
|Tarzanito
|13
|13
|5
|3
|5
|11
|Belgrano
|12
|13
|6
|0
|7
|12
|Dep. Josefina
|11
|14
|5
|1
|8
|13
|Los Albos
|10
|13
|3
|4
|6
|14
|Dep. El Trébol (El Tío)
|9
|13
|3
|3
|7
|15
|Los Andes
|9
|13
|4
|1
|8
|16
|Bº Cabrera
|7
|13
|3
|1
|9
|17
|D.M.D. Freyre
|5
|13
|2
|1
|10
|18
|Dep. Norte
|2
|13
|1
|0
|12
|19
|Infantil Xeneize
|0
|13
|0
|0
|13