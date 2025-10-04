En la jornada de hoy se disputó el Clasificatorio del Fourball del Jockey Club San Francisco 2025, competencia emblemática que marca el inicio oficial de una nueva temporada del torneo por parejas, consolidado como uno de los eventos más destacados de la institución.

Categorías

Los jugadores inscriptos participaron en la categoría correspondiente según su Handicap Índex, conforme a la siguiente división:

Categoría Scratch: para jugadores hasta 11,9 – TEE Azul.

Categorías con Handicap: Hasta 11,9 – TEE Azul. De 13 al máximo – TEE Blanco.

De este clasificatorio avanzarán las cuatro mejores parejas de cada categoría, quienes accederán a las semifinales.

Modalidad de juego

El torneo se disputa bajo la modalidad Fourball por parejas con hándicap. Cada dupla juega con 3/8 de la suma de ambos hándicaps, y si existiera una diferencia superior a cinco golpes entre los integrantes, se ajustará para que no la exceda.

Cada jugador disputa su propia pelota y, al finalizar cada hoyo, se registra el mejor resultado gross de la pareja. Al total final de los 18 hoyos se le descuenta el hándicap correspondiente, determinando así el puntaje final.

Calendario de juego

Clasificatorio: 4 de octubre

Semifinales: 12 de octubre

Finales: 26 de octubre

El Jockey Club San Francisco celebra una vez más el inicio de este tradicional certamen, que año tras año reúne a golfistas de distintos niveles en un clima de camaradería, competencia y espíritu deportivo.