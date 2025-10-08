La Asociación de Clubes (ADC) dio a conocer el fixture y fecha de inicio de la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría de este deporte que otorga un ascenso a La Liga Nacional. La actividad comenzará el 31 de octubre con dos partidos.

Esta temporada contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una. Todos los partidos se podrán ver por Básquet Pass, con un partido semanal en duplex por DeporTV.

San Isidro abrirá su participación el sábado 1 de noviembre como visitante ante Colón de Santa Fe, y volverá a presentarse el martes 4 de noviembre, esta vez como local frente a Huracán de Las Heras.

El salto inicial se dará el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. En Chaco jugarán Villa San Martín e Independiente BBC de Santiago del Estero; luego será el turno de Huracán de Las Heras que recibirá a Hindú Club, ambos debutantes que adquirieron plazas.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre, cuando se producirá el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.

Formato: ascenso y descensos

La temporada se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Por otro lado habrá dos decensos para los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17° lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.

Calendario de las primeras semanas

Viernes 31/10

Huracán de Las Heras vs Hindú Club de Córdoba

Villa San Martín de Resistencia vs Independiente B.B.C.



Sábado 01/11

-Colón de Santa Fe vs San Isidro

-Sportivo Suardi vs Bochas Sport de Colonia Caroya

Domingo 02/11

-Comunicaciones de Mercedes vs Independiente B.B.C.

-Rivadavia Básquet vs Hindú Club de Córdoba

Lunes 03/11

-Colón de Santa Fe vs Salta Basket

-Central Entrerriano vs Deportivo Viedma

-Deportivo Norte vs Ciclista Juninense

-Racing de Avellaneda vs El Talar

-Unión de Mar del Plata vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Martes 04/11

-Estudiantes de Tucumán vs Jujuy Básquet

-San Isidro vs Huracán Las Heras

-La Unión de Colón vs Deportivo Viedma

-Pergamino Básquet vs Centenario de Venado Tuerto

-Quilmes de Mar del Plata vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Miércoles 05/11

-Barrio Parque vs Amancay de La Rioja

-Santa Paula de Gálvez vs Salta Basket

-Sportivo Suardi vs Huracán Las Heras

-Unión de Mar del Plata vs Provincial de Rosario

Jueves 06/11

-Estudiantes de Tucumán vs Colón de Santa Fe

-Independiente B.B.C. vs Jujuy Básquet

-Central Entrerriano vs Racing de Avellaneda

-Tomás de Rocamora vs Deportivo Viedma

Viernes 07/11

-Hindú Club de Córdoba vs Amancay La Rioja

-San Isidro vs Salta Basket

-Villa San Martín de Resistencia vs Rivadavia Básquet

-Ciclista Juninense vs Lanús

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Provincial de Rosario

-Pico Football Club vs Deportivo Norte

Sábado 08/11

-La Unión de Colón vs Racing de Avellaneda

Domingo 09/11

-Bochas Sport de Colonia Caroya vs Amancay de La Rioja

-Comunicaciones de Mercedes vs Fusión Riojana

-Independiente B.B.C. vs Rivadavia Básquet

-Pergamino Básquet vs Lanús

-Villa Mitre de Bahia Blanca vs Deportivo Norte

Lunes 10/11

-Colón de Santa Fe vs Hindú Club de Córdoba

-Central Entrerriano vs Unión del Mar del Plata

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Centenario de Venado Tuerto

-Provincial de Rosario vs Ciclista Juninense

-Tomás de Rocamora vs Racing de Avellaneda

Martes 11/11

-Santa Paula de Galvez vs Hindú Club de Córdoba

-Sportivo Suardi vs Estudiantes de Tucumán

-Villa San Martín de Resistencia vs Fusión Riojana

-Deportivo Viedma vs Deportivo Norte

-El Talar vs La Unión de Colón

Miércoles 12/11

-Huracán Las Heras vs Comunicaciones de Mercedes

-San Isidro vs Estudiantes de Tucumán

-Lanús vs Centenario de Venado Tuerto

-Tomás de Rocamora vs Unión del Mar del Plata

Jueves 13/11

-Amancay de La Rioja vs Colón de Santa Fe

-Salta Basket vs Jujuy Básquet

-Ciclista Juninense vs Pico Football Club

-Provincial de Rosario vs Central Entrerriano

-Racing de Avellaneda vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Viernes 14/11

-Barrio Parque vs Bochas Sport de Colonia Caroya

-Fusión Riojana vs Colón de Santa Fe

-Rivadavia Basquet vs Comunicaciones de Mercedes

-La Unión de Colón vs Unión del Mar del Plata

-Deportivo Norte vs Central Entrerriano

-Villa Mitre de Bahia Blanca vs Pergamino Básquet