La Liga Profesional de Fútbol y la Copa de la Liga, los dos torneos de la primera división del fútbol argentino que en 2022 ganó Boca Juniors, definieron este jueves su calendario para la próxima temporada en un sorteo que se llevado a cabo en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

La Liga Profesional 2023 iniciará el fin de semana del 27 de enero. En la primera fecha, Boca será local de Atlético Tucumán y River Plate visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En otros partidos destacados de la jornada apertura, Racing Club recibirá al ascendido Belgrano de Córdoba; Independiente jugará ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y San Lorenzo enfrentará a Arsenal en el Nuevo Gasómetro.

En cuanto a la inversión en el orden de los torneos, es decir que primero se jugará el largo, la Liga Profesional, y luego el más corto, la Copa de la Liga, se debe a que se pretende facilitar a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana la posibilidad de competir con menos exigencias de calendario.

Por lo pronto ya está resuelto que el campeonato de la Liga Profesional se desarrollará desde el 27 de enero al 5 de agosto y la Copa de la Liga desde el 20 de agosto hasta el 16 de diciembre, día de disputa de la final.

1ª fecha Liga Profesional (27 de enero)

Central Córdoba (Santiago del Estero) vs River Plate

Racing Club vs Belgrano (Córdoba)

Rosario Central vs Argentinos Juniors

Estudiantes (La Plata) vs Tigre

San Lorenzo vs Arsenal

Colón (Santa Fe) vs Lanús

Barracas Central vs Godoy Cruz (Mendoza)

Gimnasia (Mendoza)/Instituto (Cba.)/Sarmiento vs Defensores de Belgrano/Estudiantes (BA)/Sarmiento

Banfield vs Unión (Santa Fe)

Defensa y Justicia vs Huracán

Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Esgrima (La Plata)

Platense vs Newell's Old Boys

Talleres (Córdoba) vs Independiente

Boca Juniors vs Atlético Tucumán

Fixture completo [click acá]

Copa de la Liga Profesional

Zona A: Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón (Santa Fe), Gimnasia de La Plata, Gimnasia (Mza)/Instituto (Cba.)/Sarmiento, Huracán, Independiente, River Plate, Rosario Central, Talleres (Córdoba) y Vélez Sarsfield.

Zona B: Belgrano (Córdoba), Boca Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba (Santiago del Estero), Defensores de Belgrano/Estudiantes (BA)/Sarmiento, Lanús, Estudiantes (LP), Godoy Cruz (Mendoza), Newell's (Rosario), Platense, Racing Club, San Lorenzo, Tigre y Unión (Santa Fe).

Fixture completo [click acá]