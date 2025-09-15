El pasado sábado se llevó a cabo la segunda fecha del circuito “Sani tiene la posta” en la pileta de 25 metros cubierta y climatizada del predio “Alejandro Aimaretti” de San Isidro.

Este evento reunió a más de 100 nadadores de San Francisco y localidades de la región como Morteros, San Jorge, Rafaela, Sunchales, Carlos Pellegrini, El Trébol y Córdoba Capital.

En esta oportunidad se concretó la segunda fecha establecida en este circuito que había realizado su primera jornada en el mes de junio. En la general de varones el triunfo fue para el equipo denominado Los Galgos de Tiro Federal de Morteros con 5550 metros recorridos en una hora. En tanto que en femenino la clasificación final se la quedaron las Splash Girls, también del Tiro Federal de Morteros con 4800 metros nadados.

Las postas tuvieron un gran nivel y el día acompañó para que los nadadores también puedan disfrutar del predio del Club San Isidro.

En cuanto a las clasificaciones finales tomando las dos fechas fueron las siguientes:

Categoría Masculino más de 160

1° El Rejunte de San Isidro con 9050 metros

2° Este equipo va a sorprender de Natatorio Amancay con 8900 metros

3° Vamos por la parrillada de Natatorio Amancay con 8300 metros

Categoría Masculino hasta 160

1° Sport Automóvil Club con 9900 metros

2° Los Dorados de San Isidro con 9800 metros

3° Aleta Veloz de San Isidro con 8100 metros

Categoría mixta hasta 160

1° Santa Rita de San Isidro con 7800 metros

2° Team Fusión de San Isidro con 7550 metros

3° La Banda del Cloro de San Isidro con 7500 metros

Categoría Femenino hasta 160

1° Girl Power de San Isidro con 7800 metros

2° Minas de San Isidro con 7200 metros

