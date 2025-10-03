Lionel Scaloni dio a conocer este jueves la lista de convocados para los dos amistosos que disputará la Selección Argentina en Estados Unidos, correspondientes a la doble fecha FIFA de octubre.

La Albiceleste se medirá el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y luego enfrentará a Puerto Rico el 13 en el Soldier Field de Chicago.

La lista mantiene la base del grupo campeón del mundo, pero incorpora varias novedades. Entre ellas, se destacan las convocatorias de Facundo Cambeses (arquero de Racing), el defensor Lautaro Rivero (juvenil de River), y el mediocampista Aníbal Moreno, actual jugador del Palmeiras.

También vuelven nombres que habían quedado fuera de los últimos partidos, como Franco Mastantuono, José López, Marco Senesi y Enzo Fernández, este último recuperado físicamente y listo para volver al equipo.

Una de las mejores noticias es la confirmación de Lionel Messi en la nómina. Pese a que se barajaba la posibilidad de que quedara fuera por compromisos con Inter Miami, finalmente estará disponible.

Entre los cordobeses presentes figuran Cristian Romero y Julián Álvarez. En cambio, Enzo Barrenechea, mediocampista del Benfica, no fue citado en esta oportunidad.

Con estos compromisos, Scaloni continúa ajustando piezas y evaluando alternativas para lo que será el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas y el camino hacia la Copa América 2026.