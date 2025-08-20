Santiago Bosso, jugador categoría U17 nacido en 2008 y formado íntegramente en El Ceibo, fue convocado por la Confederación Argentina de Básquetbol para integrar la preselección nacional que disputará el Sudamericano U17, última competencia internacional formativa del año.

La concentración que integra el sanfrancisqueño se llevará a cabo del 25 al 28 de agosto en el Club Sportmen Unidos de Villa Cañás, en el marco de las observaciones a jóvenes talentos de la Zona Norte, según informó la Confederación Argentina de Básquet. Participarán jugadores provenientes de provincias como Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero.

La segunda instancia de concentración, correspondiente a la Zona Sur, tendrá lugar del 30 de agosto al 2 de septiembre. Ambas servirán como preparación para las convocatorias generales de preselección previstas para septiembre y octubre.

El certamen Sudamericano U17 masculino se desarrollará del 20 al 26 de octubre, y será el cierre del calendario formativo internacional del año.