San Francisco volvió a vibrar con el básquet juvenil durante el fin de semana con la realización de la 20ª edición del Torneo “Rosso Macagno”, que tuvo lugar en el estadio Antonio Cena bajo la organización de Asociación El Ceibo.

La competencia, destinada a la categoría U15, reunió a instituciones de diferentes puntos de la región y contó con la participación local de El Ceibo, El Tala y San Isidro, que le dieron un fuerte color sanfrancisqueño al certamen.

San Vicente se quedó con la Copa de Oro tras vencer a El Tala en una final cargada de intensidad. Por su parte, Matienzo de Córdoba se alzó con la Copa de Plata, luego de superar en el partido decisivo a 9 de Julio de Morteros.

De esta manera, el torneo volvió a confirmar su importancia como uno de los encuentros más tradicionales y competitivos en la agenda del básquet formativo provincial.