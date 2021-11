San Isidro vuelve a jugar en el San Francisco: cómo conseguir las entradas

Tras su paso por Santiago del Estero, San Isidro volverá a jugar en San Francisco este martes ante Libertad de Sunchales en lo que será un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar al Super 8.

El encuentro se disputará a las 21.30 y las entradas se venderán desde las 19:30 horas en la secretaría del Club.

Lo que le queda a Los Halcones:

Martes 16 de noviembre - 21.30 hs vs. Libertad de Sunchales (L)

Viernes 19 de noviembre - 21.30 hs vs. Echagüe de Paraná (V)

Domingo 21 de noviembre - 20 hs vs. Colón de Santa Fe (V)

Jueves 26 de noviembre - 21.30 hs vs. Libertad de Sunchales (L)

Así está la tabla