San Isidro volvió a ganar y sigue en carrera por el N° 1

San Isidro volvió a ganar de manera contundente y continúa en carrera por el primer lugar de la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Fue por 106 a 88 ante Jachal y en San Juan en un juego que lo tuvo como dominante de principio a fin.

El Rojo cerró su participación como visitante en la fase regular con una nueva victoria, la tercera de manera consecutiva. Ahora deberá afrontar los últimos tres compromisos de esta etapa en condición de local: serán el viernes 1 de abril vs. Barrio Parque, miércoles 6 de abril vs. Villa San Martín y viernes 8 de abril vs. Independiente de Oliva.

En carrera por el N° 1

San Isidro (20-5) sigue en carrera en busca del primer lugar de la Conferencia Norte, puesto actualmente ocupa Independiente de Oliva que acumula 21 triunfos y 3 derrotas -y le quedan cuatro partidos, pero debe cruzarse con Los Halcones y con Central de Ceres-.

Hoy el Rojo está segundo, por delante de Barrio Parque (20-6) -que tiene solo dos partidos por disputar y debe enfrentarlo en el Severo Robledo- y de Central de Ceres (17-6) -que aún tiene 5 partidos para completar la fase regular-.

Síntesis

Parciales: 25-30 / 39-63 / 70-88 / 88-106

Jachal BC 88: Brandon Szlaien 11, Neysser Coutin Batista 9, Ismael Sarruf 33, Marlon Diaz Miranda 22, Martín Miloni Villalba -, Martín Tabbach -, Manuel Navarro 9, Julio Carrizo -, Lucas Cabañas Rivera 3, Francisco Mines Garrido - y Miltón Cortez Martínez 1. DT: Lisandro Salles

San Isidro 106: Santiago Bruno 5, Santiago Assum 22, Milton Vittar 14, José Montero 6, Juan Cruz Oberto 22, Emilio Stucky 4, Jerónimo Suñé, Ignacio Cuesta -, Vicente Aquadro 1, Gonzalo Romero 6 y Jeremías Diotto 11. DT: Daniel Beltramo.

Estadio: "Papa Francisco"

Comparativa