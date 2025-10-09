San Isidro venció a Deportivo Norte y sigue sumando rodaje antes del debut
En el “Nido”, los Halcones derrotaron 88 a 84 al equipo de Armstrong en su tercer amistoso de pretemporada. La próxima cita será el martes 14 ante Colón en Santa Fe.
San Isidro continúa su preparación con vistas al arranque de la Liga Argentina y este miércoles por la noche volvió a presentarse en casa con una nueva victoria. En el estadio Antonio Manno, el equipo dirigido por Sebastián Porta se impuso 88 a 84 frente a Deportivo Norte de Armstrong, en un partido donde mostró una clara mejora en el segundo tiempo.
Los Halcones Rojos fueron de menor a mayor y terminaron redondeando un muy buen cierre de partido para quedarse con su segundo triunfo de pretemporada.
Este fue el tercer encuentro de preparación para el equipo de nuestra ciudad. La serie de amistosos comenzó con la Copa Amistad frente a Atenas y continuó con el Torneo Súper 4 disputado en San Francisco, donde San Isidro enfrentó a Bochas (derrota en semifinales) y luego a Hindú (victoria en el partido por el tercer puesto).
La próxima prueba será el martes 14 de octubre, cuando visite a Colón de Santa Fe, rival que también enfrentará en el debut oficial de la Liga Argentina. El duelo de vuelta ante el sabalero será el 17, en el Antonio Manno, mientras que el último amistoso previo al torneo será el 22, nuevamente ante Deportivo Norte, pero en Armstrong.
Con ritmo de juego en aumento y buenos pasajes colectivos, San Isidro sigue puliendo detalles con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.