El Club Atlético San Isidro continúa con el armado del plantel que disputará por primera vez la Liga Argentina Femenina de Vóley, y en las últimas horas confirmó dos nuevas jugadoras que seguirán defendiendo la camiseta roja: Josefina Suñé y Helena Cugno.

Josefina Suñé, punta oriunda de Santa Fe, regresa al equipo con el que fue campeona de la Liga Nacional en febrero pasado, uno de los pilares del conjunto que logró el ascenso en el Superdomo de San Francisco. Con su retorno, el equipo conducido por Mauro Silvestre suma una jugadora experimentada, que conoce la identidad y el estilo de juego del club.

Por su parte, Helena Cugno, joven promesa devotense, es otra de las confirmadas en este proceso de continuidad con proyección. Integra el seleccionado argentino juvenil Las Panteritas, con el que disputó recientemente el Mundial U19 en Serbia, donde compartió plantel con la armadora Emma Williner. Cugno se formó en las divisiones inferiores del club y será una de las puntas receptoras disponibles para el DT.

Con estas dos nuevas confirmaciones, San Isidro suma cuatro nombres claves para el inicio de su camino en la elite del vóley argentino: Josefina Jappert, Emma Williner, Josefina Suñé y Helena Cugno. Todas fueron parte del equipo campeón de la última Liga Nacional y representan la apuesta del club por sostener una base sólida, con talento local, experiencia y proyección internacional.

El debut en la máxima categoría está cada vez más cerca, y San Isidro sigue construyendo un equipo competitivo para estar a la altura del desafío.