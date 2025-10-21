Del 22 al 26 de octubre, el predio “Alejandro Aimaretti” del Club San Isidro será sede de una de las fechas más importantes del circuito argentino de pádel, con la disputa de un Torneo AJPP 2000. El evento, organizado por la Asociación de Jugadores de Pádel Profesional (AJPP), reunirá a más de 50 duplas de todo el país, incluyendo a destacados jugadores locales.

Con dos canchas de blíndex y una gran capacidad para espectadores, San Isidro volverá a ser epicentro de una competencia de alto nivel después de varios años. Uno de los organizadores, Matías Oitana, destacó la importancia del regreso del pádel profesional a la ciudad: “Queríamos traer el circuito porque sabíamos que en San Francisco hay mucho público que sigue este deporte. La gente necesita ver este nivel que hay en Argentina, y además tendremos representantes locales en cancha”.

La acción comenzará el miércoles 22 con la Pre Qualy, continuará el jueves con la Qualy y desde el viernes se disputará el Cuadro Principal. Entre los participantes, se destaca la presencia de jugadores número uno del país, ex líderes del ranking nacional y jóvenes promesas de entre 16 y 20 años que inician su camino en el pádel profesional. “Muchos de los chicos que vamos a ver en este torneo, en uno o dos años estarán jugando a nivel internacional”, anticipó Oitana.

San Francisco también tendrá fuerte representación con jugadores como Leo Yob, Lolo Yob, Jeremías Caluva, Ignacio Caluva, Mateo Álvarez y Agustín Pioli, además de otros talentos locales que competirán ante rivales de elite.

El evento se desarrollará todos los días desde las 10 de la mañana hasta la noche. Las entradas diarias podrán adquirirse en la puerta, mientras que los abonos están disponibles a través del Instagram oficial del torneo: @Sani.Padel. El ingreso será exclusivamente por el portón de calle Avellaneda y no por el acceso principal al club. Además, habrá servicio de food trucks y una tribuna tubular para brindar mayor comodidad al público.

Este torneo no solo posiciona a San Isidro como un referente del pádel en la región, sino que también refuerza a San Francisco como una plaza clave para grandes eventos deportivos.