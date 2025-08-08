Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, el estadio “Antonio Manno” será el escenario donde se dispute el título de la Liga Provincial de Clubes en la categoría U13 Masculina. El torneo contará con la participación de los cuatro mejores equipos de la provincia, que competirán en un formato de todos contra todos bajo la organización del club San Isidro.

El llamado "Súper 4" se jugará a lo largo de seis partidos —tres por equipo— y coronará al conjunto que sume más puntos al finalizar la jornada del domingo.

La actividad comenzará el sábado con el cruce entre Asociación El Ceibo y Bolívar de Carlos Paz, desde las 19:00. Luego, a las 21:00, será el turno del anfitrión San Isidro, que enfrentará a Atenas de Córdoba.

Entre ambos duelos, desde las 20:45, se dará lugar al Acto Inaugural.

El domingo la acción continuará a las 10:00 con el duelo entre el ganador del primer partido y el perdedor del segundo, seguido a las 12:00 por el encuentro entre el ganador del segundo juego y el perdedor del primero. La jornada se cerrará con dos nuevos encuentros a las 16:15 y a las 18:15, tras los cuales se definirá al campeón provincial 2025.