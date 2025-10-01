En una conferencia de prensa realizada este martes en la Tecnoteca de San Francisco, el Club San Isidro presentó oficialmente dos competencias que marcarán la previa del inicio de la Liga Argentina de Básquet: la Copa Amistad y el Torneo Súper 4.

El acto contó con la presencia del director de Gobierno municipal, Rodrigo Franceschi; el presidente de la Federación Cordobesa de Básquet, Christian Guini; el presidente de San Isidro, Fernando Magnano; el entrenador del equipo, Sebastián Porta, y el capitán, Manuel Lambrisca.

Jueves: San Isidro vs Atenas por la Copa Amistad

El jueves 2 de octubre a las 20:30, San Isidro recibirá a Atenas de Córdoba en un amistoso de jerarquía que servirá para celebrar el vínculo deportivo entre ambas instituciones, que comparten al sponsor Nobis Medical, auspiciante principal del evento.

Viernes y sábado: Súper 4 con equipos de la Liga Argentina

A partir del viernes 3, se disputará el Torneo Súper 4, con la participación de Barrio Parque, Hindú, Bochas Sport Club y el anfitrión San Isidro, todos en plena preparación para la temporada 2025/2026 de la Liga Argentina de Básquet.

Cronograma:

Viernes 3 de octubre 20:00 – Barrio Parque vs Hindú 22:00 – San Isidro vs Bochas Sport Club

Sábado 4 de octubre 19:00 – Partido por el tercer puesto 21:00 – Final (por la Copa Nobis)



Entradas

Los boletos para asistir a cualquiera de los partidos ya están disponibles en la sede del club y también se podrán adquirir en puerta los días de competencia.

Estos encuentros se perfilan como una oportunidad ideal para que el público local acompañe al equipo en la recta final de su preparación, además de disfrutar de básquet de alto nivel con instituciones históricas del deporte nacional.