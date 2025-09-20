San Isidro sigue sumando ritmo de competencia en la preparación de cara a una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. En ese marco, el próximo jueves 2 de octubre a las 20:30, el equipo dirigido por Daniel Beltramo enfrentará como local a Atenas de Córdoba en el estadio “Antonio Manno”, en un amistoso enmarcado dentro de la denominada “Copa Amistad”, que por tercer año consecutivo reúne a ambos clubes.

El encuentro será el primero de la pretemporada para el “santo”, y significará además la presentación oficial del nuevo plantel ante su gente. Para esa fecha, ya estará en San Francisco el ala-pivote estadounidense Christopher Hooper, quien se sumará esta semana a los entrenamientos.

Tanto San Isidro como Atenas compartirán en esta edición el sponsoreo principal de Nobis Medical, una de las particularidades del evento de este año. La “Copa Amistad” nació con la intención de fortalecer los vínculos deportivos entre ambas instituciones, y este amistoso se ha convertido en una tradición esperada para los hinchas de ambos equipos.

Por su parte, el “griego” cordobés llegará a San Francisco tras haber debutado oficialmente en la Liga Nacional, ya que en la previa disputará sus dos primeros partidos de temporada como visitante en Corrientes, ante San Martín y Regatas.

Desde la institución sanfrancisqueña informaron que las entradas para el amistoso se pondrán a la venta próximamente en la sede del club, ubicada en calle Corrientes.