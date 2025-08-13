San Isidro confirmó el plantel con el que afrontará la Liga Argentina 2025-2026, manteniendo a 13 de los 15 jugadores que integraron el equipo la temporada anterior. A la base ya consolidada se suman dos nuevas incorporaciones y un cambio en la preparación física, con el objetivo de dar un salto de calidad y mejorar el rendimiento.

Los entrenamientos oficiales comenzarán el lunes 8 de septiembre, mientras que un grupo reducido ya trabaja en fundamentos individuales y preparación física con parte del cuerpo técnico. La Liga Argentina, que tenía como fecha de inicio el 2 de noviembre, podría adelantarse a la última semana de octubre.

El equipo dirigido por Sebastián Porta contará con Nahuel Buchailot y Maximiliano Lizarraga como bases; Marcos Saglietti, Manuel Lambrisca, Tomás Tiberti y Simón Chémez como escoltas; Jerónimo Suñé, Julián Eydallín, Emilio Boyé y Francisco Beltramo en la posición de alero; Lautaro Mare, Luciano Ortíz y Jeremías Testa como ala-pívot; y Christopher Hooper junto a Jeremías Diotto como pívots.

El cuerpo técnico se completa con Julián Badosa como asistente técnico y Matías Garavoglio en la preparación física.

Fuente: DiarioSports.