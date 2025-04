San Isidro se renueva: nuevos proyectos para potenciar la natación

Con la renovación de las autoridades en la comisión directiva del Club San Isidro se sumaron nuevas personas que ya empezaron a darle su impronta a las ideas que hay proyectadas para la entidad.

Una de las incorporaciones es la de Francisco Meré, que junto a Pablo Berardo estarán encargados del predio “Alejandro Aimaretti” que posee la institución ‘santa’. El empresario dio detalles de porqué decidió sumarse y los proyectos que tienen en mente sobre todo en la natación del club.

¿Por qué decidiste sumarte a esta comisión?

Yo hace un par de años que estoy nadando en el club y utilizando las instalaciones. Tuve un acercamiento con quienes hoy están en la comisión y me invitaron a participar. Me sumé porque yo vengo al club desde chiquito, empecé viniendo a tenis, luego a la escuela de verano y ahora estoy con la natación. Voy tratar de poder sumar lo mejor para el club desde donde me toque.

¿Qué te movilizó de este proyecto?

Hay muchas ideas que están muy buenas y me gustó acercarme para apoyar y continuar con las cosas que se están haciendo bien en el club. En el predio hay mucho por hacer y creo que va a estar bueno poder ir realizándolo. La idea es seguir sumando y queremos hacer cada vez más grande a San Isidro.

¿Tiene algo proyectado a futuro en el predio?

Tenemos que aprovechar las dos piletas que tenemos. A la de 25 metros actualmente se le hizo todo el mantenimiento, se revistió toda y quedó muy linda. Después hay un proyecto, que es un sueño para nosotros y de esta comisión que es llegar cerrar la de 50 metros olímpica. Es algo que tenemos a largo plazo y ojalá lo podamos hacer en este período. Tenemos que ir a ver otros clubes como lo han hecho, porque hay muchas cosas que tener en cuenta como el tema de los materiales.

Sobre las competencias de natación, ¿qué hay programado?

Tenemos pensado para este año hacer dos fechas más de postas americanas, una sería en junio y la otra en septiembre. Estamos evaluando también si combinamos las postas de 25 metros con alguna competencia de estilos, enfocado a los nadadores amateurs. También queremos empezar con una escuela de natación de San Isidro de competición para poder salir a competir. Tenemos básquet, tenemos vóley y porque no pensar en la natación también, las instalaciones de primera las tenemos.

¿Qué otros proyectos tienen en mente?

Hay varios proyectos en mente. Nosotros hemos expandido el predio para el norte con unos terrenos y estamos haciendo el cerramiento. Estamos pensando en muchas cosas e ideas como hacer un polideportivo con gimnasia de alto rendimiento para potenciar a ‘Sani’ en todos los deportes.