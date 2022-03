Este fin de semana se disputó la segunda fecha del torneo Asociativo de Básquet que cerró con el clásico entre El Tala y San Isidro en el renovado estadio "Luis Rafael Ferreyra".

Fue victoria del equipo "santo" por 72 a 60 que sumó su primer triunfo luego de un arranque negativo ante la Flor Nacional, quien es el líder del torneo junto a Devoto.

Precisamente, El Ceibo se subió a la cima el pasado viernes tras derrotar a Almafuerte de Las Varillas en condición de visitante por 76 a 72.

En el otro juego de la fecha, el miércoles pasado fue victoria de Sociedad Sportiva Devoto sobre Cultural Arroyito por 68 a 65. De esta manera, el Verde sumó su segunda victoria consecutiva.

3ª fecha

El Ceibo vs El Tala

San Isidro vs Cultural Arroyito

Almafuerte vs Sociedad Sportiva Devoto