La Liga Argentina de Básquet 2025/26 se jugará con 34 equipos y un nuevo formato de competencia, según confirmó la Asociación de Clubes (AdC). La próxima temporada marcará el regreso del torneo único dividido en dos conferencias, y contará con la participación de San Isidro de San Francisco, que integrará la Conferencia Norte junto a otros 16 clubes.

El torneo comenzará en los primeros días de noviembre y será una de las ediciones más extensas y competitivas de los últimos años. Con respecto a la última campaña, se sumarán seis nuevos equipos, lo que eleva la cantidad total de participantes a 34, dos más que en la edición 2024/25.

Las novedades más destacadas incluyen el regreso de clubes históricos y el ingreso de nuevos protagonistas: Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras se suman como incorporaciones, mientras que Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Gálvez ascienden desde la Liga Federal. En tanto, Hispano Americano de Río Gallegos vendió su plaza y Zárate Basket, descendido, no participará. Además, Riachuelo de La Rioja jugará en esta categoría bajo el nombre de Fusión Riojana.

Sani, parte de una Conferencia Norte muy competitiva

El equipo de San Francisco compartirá grupo con otros clubes tradicionales y varios debutantes en una Conferencia Norte que presenta una interesante diversidad geográfica y de estilos de juego. Los rivales del “santo” serán:

Amancay (La Rioja)

Barrio Parque (Córdoba)

Bochas (Colonia Caroya)

Colón (Santa Fe)

Comunicaciones (Mercedes)

Estudiantes (Tucumán)

Fusión Riojana (La Rioja)

Hindú (Córdoba)

Huracán (Las Heras)

Independiente (Santiago del Estero)

Jujuy Básquet

Rivadavia (Mendoza)

Salta Basket

Santa Paula (Gálvez)

Sportivo Suardi

Villa San Martín (Resistencia)

La fase regular se disputará con el formato de todos contra todos dentro de cada conferencia, y finalizará a fines de marzo de 2026. Los cuatro mejores equipos clasificados en cada zona accederán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados del 5° al 12° puesto jugarán la instancia de Reclasificación.

A partir de los cuartos de final, los cruces serán interconferencias, y las Finales definirán al equipo que ascenderá a la Liga Nacional 2026/27.