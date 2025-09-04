San Isidro se prepara para la segunda edición del “Sani tiene la posta”

La segunda edición del evento “Sani tiene la posta” se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en la pileta climatizada de 25 metros del predio “Alejandro Aimaretti”, ubicado en San Isidro. La competencia comenzará a las 11 de la mañana y contará con la participación de equipos provenientes de varias ciudades de la región.

Según se informó, esta nueva jornada será la continuidad de la primera fecha realizada en junio pasado. Al igual que en aquella ocasión, la actividad se desarrollará en la pileta cubierta del predio ubicado sobre calle 9 de Septiembre.

La modalidad seguirá siendo por equipos de cuatro nadadores, quienes deberán nadar la mayor cantidad de metros posibles en el lapso de una hora. Los conjuntos mantendrán los nombres utilizados en la primera fecha y deberán estar integrados por participantes mayores de 15 años.

La competencia se organizará en cinco turnos y estará dividida en categorías Masculino, Femenino y Mixto. A su vez, cada división tendrá tres subcategorías según la sumatoria de edades de los integrantes: hasta 120 años, hasta 160 años y desde 160 años.

Según consignaron los organizadores, ya hay equipos confirmados tanto de San Isidro como de localidades cercanas como Morteros, Rafaela y Sunchales. También se espera la participación de nadadores provenientes de Córdoba Capital y El Trébol.

La inscripción para esta segunda fecha tendrá un costo de $15.000 por nadador. Durante la jornada habrá puestos de hidratación, frutas, servicio de vestuarios, sorteos y regalos proporcionados por los sponsors.