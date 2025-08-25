San Isidro se coronó campeón de la Liga Provincial de Vóley Sub 18 disputada en Sociedad Sportiva Devoto, certamen que otorgó cuatro plazas para la Copa Argentina 2025. El equipo repitió el título conseguido en Sub 16 y volvió a demostrar su potencial en divisiones formativas.

El conjunto dirigido por Diego Petrelli ganó todos sus partidos sin ceder un solo set y se quedó con el campeonato de forma invicta. En la final, San Isidro venció a Universitario de Córdoba por 2 a 0, con parciales de 25-15 y 25-12. Previamente, en semifinales, había superado a Almafuerte de Las Varillas.

Por su parte, Universitario llegó a la definición tras dejar en el camino a El Tala, que terminó tercero. El elenco “albo”, conducido por Maximiliano Montenegro, derrotó a Almafuerte por 2 a 1 en el partido por el tercer puesto y también consiguió uno de los boletos para la Copa Argentina en Chapadmalal.

Con este logro, San Isidro suma un nuevo título provincial luego de haberse consagrado en Sub 16 y de haber alcanzado el tercer puesto en Sub 14, resultados que le aseguraron presencia en las Copas Argentinas de todas las categorías.