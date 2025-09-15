El Club Atlético San Isidro se consagró campeón en la categoría U15 del Torneo Promesas, una competencia que reunió a 30 equipos en cuatro canchas en la ciudad de San Jorge, durante su última edición, consolidándose como uno de los eventos más destacados del básquet formativo.

Según informó el club organizador, el certamen se dividió en tres copas según el rendimiento de los equipos. En la Copa de Oro, San Isidro logró el primer lugar tras imponerse sobre Centenario de Venado Tuerto, que finalizó en la segunda posición.

En la Copa de Plata, el primer puesto fue para La Armonía de Colón (Entre Ríos), mientras que el segundo lugar quedó en manos de Independiente de Zárate. Por su parte, en la Copa de Bronce, el título fue para Argentino de San Carlos, seguido por Ciclista de Paraná (Entre Ríos).

Desde la organización agradecieron a los colaboradores que hicieron posible el desarrollo del torneo, destacando la convocatoria y el nivel deportivo de los participantes.