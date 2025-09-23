La Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba organizará, con el apoyo de Nobis y de la Municipalidad de San Francisco, un torneo de preparación para los clubes cordobeses que disputarán la Liga Argentina.

Los equipos de San Isidro (San Francisco), Barrio Parque (Córdoba), Bochas Sport Club (Córdoba) e Hindú Club (Córdoba) participarán del Súper Cuatro Copa Nobis Medical, los días viernes 3 y sábado 4 de octubre. El torneo se llevará a cabo en el estadio ”Antonio Manno”.

VIERNES 3 DE OCTUBRE – Semis

20.00hs – BARRIO PARQUE (Córdoba) Vs HINDÚ CLUB (Córdoba)

22.00hs – SAN ISIDRO (San Francisco) Vs BOCHAS SPORT CLUB (Córdoba)

SABADO 4 DE OCTUBRE – Definición

19.00hs – JUEGO POR EL TERCER PUESTO

21.00hs – FINAL

Antes de esta cita San Isidro recibirá a Atenas el jueves 2 de octubre a las 20:30 horas en el marco de la “Copa Amistad” cuyo sponsor es Nobis Medical.

La “Copa Amistad” se viene disputando hace dos años entre estos dos conjuntos. Este año la particularidad será que ambos compartirán el Sponsor de Nobis Medical.

Por su parte Atenas ya habrá comenzado la Liga Nacional, esto se debe a que antes de arriba a San Francisco disputará sus dos primeros encuentros de la máxima categoría del básquet argentino. Lo hará en una gira por la ciudad de Corrientes donde visitará a San Martín y Regatas de aquella ciudad.

Las entradas para el partido se pondrán a la venta próximamente en la sede del club de calle Corrientes.