San Isidro y Atenas de Córdoba se enfrentarán este jueves en un atractivo cruce que reunirá a dos de los clubes más representativos de la provincia. La “Copa Amistad”, organizada por Nobis Medical, será el único duelo entre ambos y servirá como preparación para los torneos que cada uno afrontará en la temporada 2025/26: la Liga Argentina, en el caso del local, y la Liga Nacional, para el equipo capitalino.

El conjunto dirigido por Sebastián Porta arriba con tres semanas de pretemporada, con la base del plantel anterior y los refuerzos Luciano Ortiz y Christopher Hooper como principales caras nuevas. Enfrente estará un rival con rodaje competitivo reciente, ya que Atenas ya disputó sus dos primeros partidos oficiales frente a San Martín y Regatas de Corrientes.

Súper 4 en casa

Luego del duelo de esta noche, San Isidro volverá a ser protagonista el viernes y sábado, cuando sea anfitrión del Torneo Súper 4. Participarán Bochas Sport Club, Hindú Club, Barrio Parque y el equipo sanfrancisqueño, en un cuadrangular que funciona como antesala al inicio oficial de la Liga Argentina.