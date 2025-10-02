San Isidro recibe a Atenas en el inicio de un fin de semana a puro básquet
Esta noche, desde las 20:30, El Rojo será local ante el Griego en el estadio Antonio Manno, por la Copa Amistad. El partido marca el comienzo de un fin de semana cargado de acción, que continuará con el Torneo Súper 4.
San Isidro y Atenas de Córdoba se enfrentarán este jueves en un atractivo cruce que reunirá a dos de los clubes más representativos de la provincia. La “Copa Amistad”, organizada por Nobis Medical, será el único duelo entre ambos y servirá como preparación para los torneos que cada uno afrontará en la temporada 2025/26: la Liga Argentina, en el caso del local, y la Liga Nacional, para el equipo capitalino.
El conjunto dirigido por Sebastián Porta arriba con tres semanas de pretemporada, con la base del plantel anterior y los refuerzos Luciano Ortiz y Christopher Hooper como principales caras nuevas. Enfrente estará un rival con rodaje competitivo reciente, ya que Atenas ya disputó sus dos primeros partidos oficiales frente a San Martín y Regatas de Corrientes.
Súper 4 en casa
Luego del duelo de esta noche, San Isidro volverá a ser protagonista el viernes y sábado, cuando sea anfitrión del Torneo Súper 4. Participarán Bochas Sport Club, Hindú Club, Barrio Parque y el equipo sanfrancisqueño, en un cuadrangular que funciona como antesala al inicio oficial de la Liga Argentina.