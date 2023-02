San Isidro transita los últimos encuentros de la fase regular en la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en busca del primer lugar de la tabla que le permita definir siempre de local en los playoffs.

En ese marco, lanzo a la venta un combo de entradas para los últimos cuatro encuentros de esta etapa de la competencia y ya pueden adquirirse en la secretaría del club hasta el sábado 4 de marzo.

Los partidos

Martes 7 de marzo | vs. Ameghino (Villa María)

Martes 14 de marzo | vs. Colón (Santa Fe)

Jueves 16 de marzo | vs. Jachal (San Juan)

Miércoles 29 de marzo | vs. Sarmiento (Chaco)

Precios

Popular: los cuatro partidos por $1500

Plateas los cuatro partidos por $3000