El Club Atlético San Isidro vuelve a vivir uno de sus fines de semana más esperados. Desde hoy y hasta el domingo se disputa la 27ª edición del tradicional Torneo “Correcaminos”, una cita que reúne a jóvenes de todo el país —y en los últimos años también del exterior— en un evento que combina competencia, aprendizaje y camaradería.

La actividad comenzó esta mañana en las canchas de San Isidro, El Tala y El Ceibo, y tendrá su acto inaugural esta tarde, desde las 19:00 en el estadio “Antonio Manno”, con la presencia de todas las delegaciones. En total, participarán 16 equipos divididos en cuatro zonas, entre ellos el Boston College de Chile, invitado internacional de esta edición.

“Para nosotros es prioridad máxima dentro del año. Es un torneo que disfrutamos mucho, que nos gusta hacerlo y que tratamos de jerarquizar edición tras edición”, contó Julián Badosa, coordinador de formativas y responsable de la organización del certamen.

El torneo, explica el entrenador, demanda meses de trabajo y una organización que involucra a todo el club. “Hace desde abril que lo estamos preparando. Le ponemos mucho esfuerzo, ganas y tiempo. Hay un gran compromiso de los padres, del club y de todos los que formamos parte. Creo que esa es la clave de su vigencia: el amor con el que se hace”, destacó.

Además del aspecto deportivo, “El Correcaminos” tiene un fuerte componente social y humano. Los chicos de los distintos clubes son alojados en casas de familias sanfrancisqueñas, lo que genera vínculos y amistades que perduran más allá del torneo. “Esa es su característica principal. Los jugadores conocen gente nueva, viven una experiencia distinta y muchos de ellos mantienen contacto después. Eso es lo que realmente lo hace especial”, subrayó Badosa.

Desde la llegada del entrenador al club, el certamen no ha dejado de crecer. “Cuando me sumé eran doce equipos; hoy tenemos dieciséis, con la visita internacional de Chile por segundo año consecutivo. Incorporamos colectivos urbanos para trasladar delegaciones gracias al apoyo de la Municipalidad, y cada año tratamos de sumar algo nuevo para seguir mejorando”, explicó.

En lo deportivo, la edición 2025 llega con un cambio de formato que garantiza partidos durante los tres días para todos los equipos, con el objetivo de que cada jugador sume minutos y disfrute al máximo. “Lo más importante es que todos puedan jugar, que participen y se diviertan. Buscamos competir, claro, pero el foco está puesto en disfrutar y aprender. Que cada chico se lleve una buena experiencia”, afirmó.

Con el correr de las horas, el estadio “Antonio Manno” se llenará de color, risas y básquet. Y detrás de cada detalle, una estructura que sostiene uno de los torneos más emblemáticos de la ciudad. “El Correcaminos es el reflejo de cómo trabajamos en San Isidro: con organización, con calidad y con pasión. Queremos que todos se vayan con una gran imagen, porque eso habla de nuestro club y de la ciudad”, cerró Badosa.