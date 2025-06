San Isidro cayó en la noche de este sábado por 88 a 76 como visitante ante Racing de Chivilcoy en el quinto y último partido de las finales de la Liga Argentina de Básquet y nuevamente quedó a las puertas del ascenso a la Liga Nacional.

Lucio Reinaudi fue la figura del local y del partido, secundado por el sanfrancisqueño José Peralta, goleador del juego con 19 puntos. En el Santo, Nahuel Buchaillot fue el más destacado y Julián Eydallin el goleador con 16 unidades.

“Más confianza, cambien el chip”, gritó a viva voz el entrenador Sebastián Porta a sus dirigidos en el primer tiempo muerto del partido, cuando iban 6:30. El enérgico pedido del DT respondía a lo mostrado por Los Halcones en el arranque del juego. A pesar del envión que cargaban con dos victorias seguidas de local, sus jugadores no estaban sueltos en Chivilcoy. Indecisos, sin tomar los tiros, y algo erráticos en lanzamientos. Lo contrario de Racing, que imponía su ritmo y su ataque de la mano de Peralta.

Muy rápido el local ya estaba por 12 arriba y su equipo ganando confianza. El mérito de “Sani” fue mantenerse cerca a fuerza de tiros de tres, sin que el rival se le escape tanto. Así, el primer cuarto finalizó 28-19.

San Isidro no podía aplicar su juego y Racing estaba encendido, metiendo un partidazo. A la mitad del segundo cuarto el local ya se había ido a 21 puntos de diferencia (42-21) y se mostraba desatado, sumado al apoyo de su público. El trío Barrale-Reinaudi-Assum se lucía en la cancha y antes del primer tiempo San Isidro ya estaba obligado a una remontada casi épica, parecida a la del cuarto juego.

No estaba siendo la mejor noche de Álvarez ni Saglietti, pero una ráfaga de triples de Eydallín, Suñé y Buchaillot recortó la distancia a 10 y lo mantuvo en el partido, aunque sin plasmar un juego colectivo y con los lanzamientos de lejos como principal recurso de ataque. Dato: hizo más lanzamientos de tres (18) que de dos puntos (15) en todo el primer tiempo.

Racing jugó con más profundidad en la pintura, con bandejas, con Peralta y Reinaudi encarando el poste. Presionado, San Isidro tuvo también cinco pérdidas de balón. Una mini levantada del equipo de San Francisco cerca del final no tapó el dominio claro del local y llegó al descanso abajo por 36-49.

Segunda parte

El comienzo de la segunda parte fue en la misma sintonía en la que venía el partido. El Rojo siguió buscando recortar de tres puntos; el local siguió dominando y a los seis minutos se fue a 25 puntos (68-43). San Isidro no se entregó, ni en este momento ni en ningún otro, y con mucha actitud sus jugadores achicaron diferencias y buscaron sin tanta suerte ese par de tiros que lo hubieran puesto todavía más cerca del 71-55 con el que terminaron el tercer cuarto.

Las chances pasaban por tener un cuarto final soñado. Que no fue malo: hasta se puso a nueve puntos; pero para revertir otros 16 puntos necesitaba descollar. No se rindió y mantuvo la tensión casi hasta el final, cuando con poco más de dos minutos en juego el público local desató el festejo sabiendo que tenían el partido casi embolsado. Pero todavía sin cantar victoria porque el partido no estaba cerrado.

Todo el equipo dio la cara y la peleó hasta el final para que el final de otra gran campaña se coronara con el ascenso soñado. Ese que se le negó en 2019 frente a Platense. El mismo que se le negó en este 2025 ante Racing. Cayó por por 88 a 76 y no habrá, por ahora, Liga Nacional.

Pasando en limpio, Los Halcones hicieron una temporada para aplaudir, con aquel récord de 22 victorias consecutivas en el Apertura, y en el final se les escapó nuevamente el sueño. Su gente, orgullosa de este equipo y agradecida por la ilusión.

Mañana será otro día.