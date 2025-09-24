Con la cuenta regresiva ya en marcha rumbo al inicio de la Liga Argentina, el Club Atlético San Isidro anunció que desde este miércoles 25 de septiembre ya se encuentran a la venta los abonos para la próxima temporada, que arrancará el 2 de noviembre.

En esta nueva edición, los Halcones Rojos ofrecerán tres planes de abonos para la fase regular y los playoffs, adaptados a diferentes preferencias y presupuestos, además de beneficios exclusivos para quienes elijan la opción más completa. La venta se realiza en la Secretaría del club.

Planes de abonos disponibles

Plan 50 – Premium Playoffs & Camiseta

  • Acceso a toda la temporada en platea fija: Fase Regular + Playoffs (hasta donde llegue el equipo).
  • Incluye una camiseta oficial personalizada con el nombre del abonado.
  • Valor: $250.000
  • Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.

Plan 100 – Platea Fase Regular

  • Acceso a los 16 partidos de local de la Fase Regular.
  • Incluye ubicación en una platea designada.
  • Valor: $180.000
  • Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.

Plan 200 – General Fase Regular

  • Ingreso general (popular) a los 16 partidos de local de la Fase Regular.
  • Valor: $120.000
  • Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.
Club Atlético San Isidro on Instagram: "ABONOS | Ya están en venta!

Copa Nobis y Súper 4: entradas a la venta

Junto con los abonos, el club también habilitó la venta de entradas para los próximos eventos especiales en el estadio “Severo Robledo”:

  • Copa Nobis vs Atenas (miércoles 2 de octubre): $10.000
  • Súper 4 (jueves 3 y viernes 4 de octubre): $10.000 por día
  • Combo 3 días: $20.000

Esta preventa representa una gran oportunidad para que los hinchas aseguren su lugar en el estadio y acompañen al equipo en el inicio de la competencia oficial.

Para más información y adquisición de entradas, los interesados pueden acercarse personalmente a la Secretaría del Club Atlético San Isidro en los horarios habituales de atención.