Con la cuenta regresiva ya en marcha rumbo al inicio de la Liga Argentina, el Club Atlético San Isidro anunció que desde este miércoles 25 de septiembre ya se encuentran a la venta los abonos para la próxima temporada, que arrancará el 2 de noviembre.

En esta nueva edición, los Halcones Rojos ofrecerán tres planes de abonos para la fase regular y los playoffs, adaptados a diferentes preferencias y presupuestos, además de beneficios exclusivos para quienes elijan la opción más completa. La venta se realiza en la Secretaría del club.

Planes de abonos disponibles

Plan 50 – Premium Playoffs & Camiseta

Acceso a toda la temporada en platea fija: Fase Regular + Playoffs (hasta donde llegue el equipo).

Incluye una camiseta oficial personalizada con el nombre del abonado.

Valor: $250.000

Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.

Plan 100 – Platea Fase Regular

Acceso a los 16 partidos de local de la Fase Regular.

Incluye ubicación en una platea designada.

Valor: $180.000

Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.

Plan 200 – General Fase Regular

Ingreso general (popular) a los 16 partidos de local de la Fase Regular.

Valor: $120.000

Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.

Copa Nobis y Súper 4: entradas a la venta

Junto con los abonos, el club también habilitó la venta de entradas para los próximos eventos especiales en el estadio “Severo Robledo”:

Copa Nobis vs Atenas (miércoles 2 de octubre): $10.000

Súper 4 (jueves 3 y viernes 4 de octubre): $10.000 por día

Combo 3 días: $20.000

Esta preventa representa una gran oportunidad para que los hinchas aseguren su lugar en el estadio y acompañen al equipo en el inicio de la competencia oficial.

Para más información y adquisición de entradas, los interesados pueden acercarse personalmente a la Secretaría del Club Atlético San Isidro en los horarios habituales de atención.