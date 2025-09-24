San Isidro lanza sus abonos para la Liga Argentina: precios, beneficios y venta anticipada
El club comenzó este miércoles con la venta de entradas y abonos para la temporada 2025/26 de Liga Argentina. Además, se pueden adquirir los tickets para la Copa Nobis y el Súper 4.
Con la cuenta regresiva ya en marcha rumbo al inicio de la Liga Argentina, el Club Atlético San Isidro anunció que desde este miércoles 25 de septiembre ya se encuentran a la venta los abonos para la próxima temporada, que arrancará el 2 de noviembre.
En esta nueva edición, los Halcones Rojos ofrecerán tres planes de abonos para la fase regular y los playoffs, adaptados a diferentes preferencias y presupuestos, además de beneficios exclusivos para quienes elijan la opción más completa. La venta se realiza en la Secretaría del club.
Planes de abonos disponibles
Plan 50 – Premium Playoffs & Camiseta
- Acceso a toda la temporada en platea fija: Fase Regular + Playoffs (hasta donde llegue el equipo).
- Incluye una camiseta oficial personalizada con el nombre del abonado.
- Valor: $250.000
- Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.
Plan 100 – Platea Fase Regular
- Acceso a los 16 partidos de local de la Fase Regular.
- Incluye ubicación en una platea designada.
- Valor: $180.000
- Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.
Plan 200 – General Fase Regular
- Ingreso general (popular) a los 16 partidos de local de la Fase Regular.
- Valor: $120.000
- Financiación: hasta 3 cuotas sin interés.
Copa Nobis y Súper 4: entradas a la venta
Junto con los abonos, el club también habilitó la venta de entradas para los próximos eventos especiales en el estadio “Severo Robledo”:
- Copa Nobis vs Atenas (miércoles 2 de octubre): $10.000
- Súper 4 (jueves 3 y viernes 4 de octubre): $10.000 por día
- Combo 3 días: $20.000
Esta preventa representa una gran oportunidad para que los hinchas aseguren su lugar en el estadio y acompañen al equipo en el inicio de la competencia oficial.
Para más información y adquisición de entradas, los interesados pueden acercarse personalmente a la Secretaría del Club Atlético San Isidro en los horarios habituales de atención.