San Isidro continúa sumando rodaje en la previa del arranque de la Liga Argentina de Básquet. Esta noche, desde las 21, el elenco dirigido por Sebastián Porta recibirá en el estadio “Antonio Manno” a Deportivo Norte de Armstrong, en el que será su cuarto encuentro de pretemporada.

El amistoso representa una nueva oportunidad para seguir ajustando detalles tácticos y consolidando la química del plantel, que se encuentra transitando sus últimas semanas de preparación competitiva.

Además del duelo de esta noche, el “Santo” ya tiene en agenda otros compromisos antes del debut oficial. El próximo martes 14 de octubre enfrentará a Colón en condición de visitante, mientras que el 17 será la revancha en San Francisco. Finalmente, cerrará su etapa de partidos amistosos viajando nuevamente a Armstrong el 22 de octubre, para devolver la visita a Norte.

Con un calendario que se intensifica, el equipo buscará seguir sumando minutos de juego y funcionamiento colectivo de cara a una exigente temporada en la segunda categoría del básquet nacional.