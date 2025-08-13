San Isidro finalizó nuevas obras en su sede y estadio

El Club Atlético San Isidro concluyó una serie de trabajos de remodelación en su sede de calle Corrientes y en el estadio “Antonio Manno”, con el objetivo de optimizar espacios y fomentar el crecimiento institucional y deportivo.

En una primera etapa, meses atrás, se habían renovado los baños de hombres y mujeres del estadio. Ahora, según informó la institución, se refaccionó el vestuario de árbitros, reutilizando artefactos sanitarios en buen estado, instalando nuevos pisos y revestimientos, incorporando un sistema de box para mayor higiene y colocando una puerta corrediza para facilitar el acceso.

También se remodeló el gimnasio ubicado en la planta alta, sobre los vestuarios local y visitante. Según detalló el club, se pintaron las paredes, se colocó piso de caucho, se instalaron dos racks nuevos, se renovaron las líneas de mancuernas y discos olímpicos de diez kilos, se repararon bancos y otros elementos existentes, y se adquirió un televisor. En los próximos días, se sumarán nuevos implementos para la actividad física.

Asimismo, se completó la instalación del nuevo piso Clipsar de la cancha de vóley, cubriendo los sectores que habían quedado descubiertos. Este tipo de superficie, utilizada por la Federación Metropolitana de Vóley y que este año proveerá a la Asociación de Clubes de Liga Argentina de Vóley (ACLAV), ofrece mejor rendimiento y seguridad a los jugadores, facilita el mantenimiento y garantiza una experiencia profesional de juego.