El Club Atlético San Isidro continúa armando un plantel ambicioso y con gran proyección de cara a su histórica participación en la Liga Argentina Femenina de Vóley. En las últimas horas, confirmó la incorporación de Sofía Baldo, una de las mayores promesas del vóley argentino.

Con apenas 14 años, Baldo ya tiene un recorrido que impresiona: fue parte de la Selección Argentina U19 que disputó el Mundial de la categoría junto a Emma Williner, actual armadora del equipo “santo”. Además, integró el seleccionado U17 en el Sudamericano, donde compartió plantel con otras dos jugadoras del club: Helena Cugno y Anto Juncos.

La llegada de Baldo a San Francisco representa no solo un refuerzo de jerarquía, sino también una apuesta por el futuro. Su talento precoz y su experiencia internacional anticipan un gran aporte para el equipo conducido por Mauro Silvestre, que afrontará su primera temporada en la élite del vóley nacional tras consagrarse campeón de la Liga Nacional 2024.

Baldo se suma así a una base que ya cuenta con las confirmaciones de Josefina Jappert, Emma Williner, Josefina Suñé y Helena Cugno, consolidando un grupo con una mezcla de juventud, nivel competitivo y sentido de pertenencia.

San Isidro sigue apostando al desarrollo y al alto rendimiento, con el objetivo de consolidar su identidad en la Liga Argentina y continuar siendo semillero de talentos nacionales.