El club San Isidro afrontará este martes 14 de octubre un nuevo partido de preparación fuera de San Francisco, cuando visite a Colón de Santa Fe en el estadio “Roque Otrino”, a partir de las 21:30, como parte de su preparación para la próxima temporada de la Liga Argentina.

Luego de una serie de amistosos ante Atenas, Bochas Sport de Colonia Caroya, Hindú de Córdoba y Deportivo Norte de Armstrong, el equipo dirigido por Sebastián Porta suma su quinto compromiso previo al inicio oficial de la competencia.

El encuentro servirá como antesala del debut en el certamen, programado para el 1° de noviembre, justamente frente al mismo rival.

Cuándo debuta San Isidro

La Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría de este deporte que otorga un ascenso a La Liga Nacional, comenzará el 31 de octubre.

Esta temporada contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una.

San Isidro abrirá su participación el sábado 1 de noviembre como visitante ante Colón de Santa Fe, y volverá a presentarse el martes 4 de noviembre, esta vez como local frente a Huracán de Las Heras.

El salto inicial se dará el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. En Chaco jugarán Villa San Martín e Independiente BBC de Santiago del Estero; luego será el turno de Huracán de Las Heras que recibirá a Hindú Club, ambos debutantes que adquirieron plazas.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre, cuando se producirá el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.