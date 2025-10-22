San Isidro comenzó a delinear el plantel con el que afrontará su debut en la Liga Argentina Femenina de Vóley, y lo hizo confirmando dos piezas claves: Josefina Jappert y Emma Williner seguirán siendo parte del equipo profesional que conduce Mauro Silvestre.

Ambas jugadoras fueron protagonistas del título conseguido en febrero pasado, cuando el equipo se coronó campeón de la Liga Nacional Femenina, obteniendo el ascenso a la máxima categoría nacional.

Jose Jappert, central oriunda de Santa Clara, fue una de las referentes del plantel durante la última campaña y se convirtió en una de las primeras jugadoras confirmadas para la nueva etapa. “Es una continuidad más que importante para nosotros”, expresaron desde el club a través de sus redes oficiales.

En tanto, Emma Williner, armadora santafesina, no solo brilló en la última temporada con el “Santo”, sino que también formó parte del seleccionado argentino que disputó el Mundial U19 en Serbia. Su renovación representa otra apuesta por el talento joven y con proyección internacional.

De esta manera, San Isidro ratifica su idea de sostener una base sólida del equipo campeón, combinando experiencia, juventud y proyección, en el inicio de su histórico camino en la Liga Argentina.