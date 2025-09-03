San Isidro clasificó a todas las Copas Argentinas de vóley formativo

Todas las divisiones formativas del vóley de San Isidro consiguieron la clasificación a las instancias nacionales, incluyendo las Copas Argentinas y los Juegos Nacionales Evita, consolidando así el proceso de crecimiento deportivo que impulsa la institución desde hace varios años.

Según informaron desde el club, bajo la conducción de Mailén Mansilla y Diego Petrelli, junto con el equipo de entrenadores de las diferentes categorías, el proyecto de formación logró resultados destacados. Las cuatro divisiones pares —Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18— compitieron en las Ligas Provinciales de Menores, logrando clasificarse entre los cuatro mejores equipos en cada categoría y obteniendo así su lugar en las respectivas Copas Argentinas.

En detalle, la Sub 12 se ubicó cuarta, la Sub 14 finalizó tercera, mientras que la Sub 16 y la Sub 18 se consagraron campeonas provinciales.

Además, la categoría Sub 15 ganó la instancia clasificatoria provincial y representará a Córdoba en los Juegos Nacionales Evita, evento que reúne a los mejores equipos de cada Asociación.

De esta manera, San Isidro se convirtió en el único club cordobés con representación en todas las categorías en las Copas Argentinas, que se llevarán a cabo en Chapadmalal. Esta presencia nacional ratifica el trabajo formativo que la institución viene desarrollando con vistas a fortalecer, a futuro, su equipo de Liga Nacional.