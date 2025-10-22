San Isidro cierra la pretemporada con un nuevo amistoso ante Deportivo Norte
El equipo de Sebastián Porta juega su último partido preparatorio esta noche en Armstrong, con la mira puesta en el debut del 1° de noviembre por la Liga Argentina.
San Isidro culmina su etapa de pretemporada este jueves a las 21:00 cuando visite a Deportivo Norte en el estadio Jorge Ferrero de Armstrong, en lo que será el último amistoso antes del inicio de la Liga Argentina de Básquet.
El conjunto dirigido por Sebastián Porta llega a este encuentro con un balance positivo tras seis presentaciones:
- Derrota ante Atenas (Copa Amistad)
- Derrota frente a Bochas (Súper 4)
- Victoria ante Hindú (Súper 4)
- Victoria frente a Deportivo Norte (local)
- Victoria ante Colón (local)
- Victoria ante Colón (visitante)
Con estos resultados, el “Santo” buscará cerrar con una nueva victoria y llegar afilado al debut oficial, que será el sábado 1° de noviembre, visitando nuevamente a Colón de Santa Fe en el estadio Roque Otrino.