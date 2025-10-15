San Isidro continúa su camino de preparación de cara al inicio de una nueva temporada en la Liga Argentina de Básquet y este martes 14 de octubre sumó su quinto compromiso amistoso, al cual logró imponerse por 82 a 68 ante Colón de Santa Fe, en condición de visitante.

Dirigidos por Sebastián Porta, los Halcones Rojos mostraron solidez a lo largo de toda la pretemporada. Antes del duelo en Santa Fe, el equipo ya había enfrentado a Atenas por la Copa Amistad, a Hindú y Bochas en el Súper 4 organizado por la Federación Cordobesa, y recientemente a Deportivo Norte de Armstrong.

San Isidro se prepara para competir en una Liga Argentina que contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes. El debut oficial será el sábado 1 de noviembre, cuando el conjunto sanfrancisqueño visite nuevamente a Colón, y luego se presentará el martes 4 de noviembre como local ante Huracán de Las Heras.

La temporada comenzará el 31 de octubre y se extenderá hasta el 21 de diciembre, cuando se producirá el receso por las fiestas. La actividad se retomará el 8 de enero de 2026, y la fase regular finalizará el 27 de marzo.

Con un equipo en pleno rodaje, San Isidro buscará ser protagonista en una categoría que otorga un ascenso directo a la Liga Nacional, máxima división del básquet argentino.