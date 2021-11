San Isidro buscará este martes la recuperación en casa, tras una cosecha negativa de la sede de Santiago del Estero donde perdió dos juegos y ganó uno. Será a partir de las 21.30 ante Libertad de Sunchales en el "Severo Robledo".

El equipo de Beltramo intentará sostener el nivel de juego que supo demostrar en el inicio de la temporada en pos de conseguir una nueva victoria, ante un rival directo en la lucha por clasificar al Súper 8.

El "Rojo" encabeza la Zona D de la Conferencia Norte con seis victorias y cuatro derrotas, por encima de Colón (5G 5P), de Libertad (4G 4P) y de Echagüe (11P).

Las entradas: se venden en el estadio desde las 19.30 horas.

Previa

San Isidro: Santiago Bruno, Santiago Assum, Milton Vittar, José Montero, Juan Cruz Oberto, Emilio Stucky, Jerónimo Suñé, Gonzalo Romero, Ignacio Cuesta, Federico Zezular, Valentino Salomone, Jeremías Diotto. DT: Daniel Beltramo.

Libertad: Bernardo Barrera Farachio, Manuel Alonso, Estefano Simondi, Julian Eydallin, Nicolás Giménez, Nicolas Quiroga, Mateo Pérez, Franco Lombardi, Enzo Rupcic, Augusto Barbieri, Juan Pablo Wall. DT: Sebastián Porta.

Estadio: Severo Robledo

Hora: 21:30

Lo que le queda a Los Halcones:

Viernes 19 de noviembre - 21.30 hs vs. Echagüe de Paraná (V)

Domingo 21 de noviembre - 20 hs vs. Colón de Santa Fe (V)

Jueves 25 de noviembre - 21.30 hs vs. Libertad de Sunchales (L)