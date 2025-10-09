San Isidro avanza con la construcción de su nueva pensión para deportistas

El Club San Isidro se encuentra desarrollando la construcción de su nueva pensión en el predio “Alejandro Aimaretti”, en el marco de un conjunto de obras de infraestructura que buscan mejorar las instalaciones para sus deportistas. El proyecto consiste en la remodelación integral de una vivienda previamente destinada a alquiler, que ahora será adaptada para albergar a los jóvenes jugadores del club.

Según informaron desde la institución, el inmueble se encuentra contiguo al Salón de Usos Múltiples —también reacondicionado— ubicado en el predio de Avenida 9 de Septiembre. El presidente Fernando Magnano señaló que “la idea es tener un lugar propio para que nuestros deportistas puedan sentirse cómodos y qué mejor que hacerlo en las mismas instalaciones que tiene el club”.

La obra contempla una nueva sectorización interna del edificio, con la creación de cuatro dormitorios, dos baños completos, cocina, comedor, lavadero y un espacio destinado a tutorías. El rediseño apunta a optimizar la funcionalidad, mejorar la privacidad y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Según explicó Fernando Magnano, el club destinará una suma significativa de recursos para esta iniciativa, debido a que se trata de una renovación casi total del inmueble: “Son obras que quedan para el club y que para nosotros significan un paso muy importante en la búsqueda de la profesionalización de nuestros jugadores. Queremos que ellos se sientan cómodos para poder rendir al máximo”.

El objetivo de esta pensión es brindar alojamiento seguro, higiénico y confortable a los deportistas, con materiales y diseño pensados para soportar un uso intensivo, con bajo mantenimiento y mayor durabilidad.

Por último, el dirigente afirmó que “vamos a seguir apostando a este tipo de obras como ya lo venimos haciendo para el crecimiento del club. Esto va de la mano con nuestra idea de seguir creciendo también en lo deportivo en las diferentes disciplinas”.