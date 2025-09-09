San Isidro arranca la pretemporada: "Debe dar un paso hacia la Liga Nacional", dijo el DT Porta

Con Sebastián Porta al mando, San Isidro inicia este miércoles una nueva pretemporada de cara a su temporada número 20 en la segunda categoría del básquet argentino. El “Santo” arranca con más de 45 días de preparación antes del debut oficial, previsto para noviembre, y con la ilusión intacta de volver a pelear por el ascenso.

“El desafío es enorme. Llegamos con mucha responsabilidad y gratitud, porque San Isidro es una de las instituciones más importantes de la Liga Argentina y debe dar un paso hacia la Liga Nacional cuanto antes”, expresó Porta, quien renovó contrato por dos años más junto a su cuerpo técnico.

Continuidad y refuerzos

El plantel conserva a gran parte de la base que llegó hasta la final por el ascenso y se consagró campeón del Apertura. A la vez, se suman Christopher Hooper (que arribará a la ciudad el 21 de septiembre) y Luciano Ortíz, mientras que no continuarán Santiago Bruno, Facundo Álvarez y el “Negro” Sanz.

“Mantener al 80% del equipo habla muy bien del club: todos quieren volver y tener esa revancha. La llegada de Lucho y de Cris es para potenciar al equipo en distintas facetas del juego. Estamos convencidos de que esas decisiones fueron acertadas”, señaló el entrenador.

Sobre Hooper, Porta remarcó: “Llega con buen estado físico y conoce perfectamente el club y la ciudad. Se acoplará mucho más rápido que cualquier extranjero”.

Amistosos y torneos preparatorios

San Isidro proyecta disputar varios juegos de preparación. Entre ellos, se negocia la Copa Nobis ante Atenas de Córdoba y la participación en el Súper 6 provincial, que se disputaría en la primera semana de octubre.

“Los manuales dicen que hay que jugar entre seis y ocho amistosos antes de la temporada, aunque a veces no se puede. Cuantos más partidos logremos, mejor será para el rodaje y los ajustes”, explicó Porta.

Objetivo: volver a estar arriba

La próxima Liga Argentina se jugará con 17 equipos en la Conferencia Norte, totalizando 32 partidos en fase regular. Tras haber quedado a un paso del ascenso, la vara está alta.

“Si llegamos a un quinto partido de la final por el ascenso, no hay demasiado que cambiar. El desafío es sostener la responsabilidad y el compromiso que nos llevaron hasta ahí. Estamos convencidos de que en algún momento, de tanto pegarle a la roca, se va a romper y el ascenso va a llegar”, aseguró.

El vínculo con la ciudad y los hinchas

Porta también destacó el apoyo del entorno: “La gente siempre acompañó, llenó la cancha en muchísimas ocasiones. Estoy convencido de que esta temporada será igual. La ciudad nos trata de manera ideal y mi familia se siente muy a gusto. Disfrutamos estar acá”.