San Isidro arranca la pretemporada: "Debe dar un paso hacia la Liga Nacional", dijo el DT Porta
El entrenador dialogó con El Periódico sobre el inicio de los trabajos, la continuidad de la base del plantel, los refuerzos y los amistosos previos a una temporada que lo ilusiona con volver a pelear por el ascenso.
Con Sebastián Porta al mando, San Isidro inicia este miércoles una nueva pretemporada de cara a su temporada número 20 en la segunda categoría del básquet argentino. El “Santo” arranca con más de 45 días de preparación antes del debut oficial, previsto para noviembre, y con la ilusión intacta de volver a pelear por el ascenso.
“El desafío es enorme. Llegamos con mucha responsabilidad y gratitud, porque San Isidro es una de las instituciones más importantes de la Liga Argentina y debe dar un paso hacia la Liga Nacional cuanto antes”, expresó Porta, quien renovó contrato por dos años más junto a su cuerpo técnico.
Continuidad y refuerzos
El plantel conserva a gran parte de la base que llegó hasta la final por el ascenso y se consagró campeón del Apertura. A la vez, se suman Christopher Hooper (que arribará a la ciudad el 21 de septiembre) y Luciano Ortíz, mientras que no continuarán Santiago Bruno, Facundo Álvarez y el “Negro” Sanz.
“Mantener al 80% del equipo habla muy bien del club: todos quieren volver y tener esa revancha. La llegada de Lucho y de Cris es para potenciar al equipo en distintas facetas del juego. Estamos convencidos de que esas decisiones fueron acertadas”, señaló el entrenador.
Sobre Hooper, Porta remarcó: “Llega con buen estado físico y conoce perfectamente el club y la ciudad. Se acoplará mucho más rápido que cualquier extranjero”.
Amistosos y torneos preparatorios
San Isidro proyecta disputar varios juegos de preparación. Entre ellos, se negocia la Copa Nobis ante Atenas de Córdoba y la participación en el Súper 6 provincial, que se disputaría en la primera semana de octubre.
“Los manuales dicen que hay que jugar entre seis y ocho amistosos antes de la temporada, aunque a veces no se puede. Cuantos más partidos logremos, mejor será para el rodaje y los ajustes”, explicó Porta.
Objetivo: volver a estar arriba
La próxima Liga Argentina se jugará con 17 equipos en la Conferencia Norte, totalizando 32 partidos en fase regular. Tras haber quedado a un paso del ascenso, la vara está alta.
“Si llegamos a un quinto partido de la final por el ascenso, no hay demasiado que cambiar. El desafío es sostener la responsabilidad y el compromiso que nos llevaron hasta ahí. Estamos convencidos de que en algún momento, de tanto pegarle a la roca, se va a romper y el ascenso va a llegar”, aseguró.
El vínculo con la ciudad y los hinchas
Porta también destacó el apoyo del entorno: “La gente siempre acompañó, llenó la cancha en muchísimas ocasiones. Estoy convencido de que esta temporada será igual. La ciudad nos trata de manera ideal y mi familia se siente muy a gusto. Disfrutamos estar acá”.