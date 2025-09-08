San Isidro fue gran protagonista del Torneo Nacional e Internacional Raúl “Tuca” Juncos disputado este fin de semana en San Francisco. En la categoría Sub-18, el equipo del “santo” se coronó campeón tras vencer en la final por 2 a 0 al anfitrión, El Tala. Por su parte, las Sub-14 lograron un valioso subcampeonato al caer en un ajustadísimo tie break frente al club Juventus de Brasil.

Ambos planteles desplegaron un gran nivel de juego a lo largo del certamen, que reunió a equipos de diferentes provincias argentinas y delegaciones internacionales.

Desde el club felicitaron a las jugadoras y a todo el cuerpo técnico por su entrega, así como también a las familias que acompañaron durante todo el fin de semana. “Saluden a las campeonas y subcampeonas”, expresaron desde las redes oficiales de San Isidro, celebrando una actuación destacada en uno de los torneos formativos más importantes del calendario.

La edición 2025 del “Tuca” Juncos, que se disputó en varias sedes de la ciudad, volvió a ser una fiesta del vóley juvenil y un homenaje a la trayectoria del histórico entrenador de El Tala.