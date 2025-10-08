Con una gran convocatoria y novedades que mejoran cada año la experiencia de los corredores, la Media Maratón 21K de San Francisco se correrá el domingo 12 de octubre, con largada puntual a las 7:30 hs desde el Superdomo. La carrera ya superó los mil inscriptos, una cifra que posiciona al evento entre los más importantes de la región y que podría seguir creciendo en los próximos días.

“La Media Maratón de San Francisco se consolida como una verdadera fiesta del deporte, con un crecimiento sostenido en corredores y calidad organizativa”, destacó Juan Iturburu, director de Deportes del municipio.

Entre las novedades de esta edición se destacan:

Liebres para marcar el ritmo

Por primera vez, habrá corredores experimentados —conocidos como “liebres”— que marcarán distintos ritmos durante la competencia. Estarán identificados con carteles y acompañarán a quienes buscan alcanzar tiempos específicos. Habrá una liebre para los 10K y cuatro para los 21K, todos participando de manera voluntaria.

“Iturburu explicó que estas liebres sirven de guía para los participantes: ‘Si entrenás a 4 minutos 30 por kilómetro, podés correr al lado de la liebre con ese ritmo y saber que vas bien’”, señaló.

Música y aliento en el recorrido

También se incorporarán puestos de motivación ubicados en el Parque Industrial, El Talita, Plaza Sarmiento y el Teatrillo, donde habrá música y apoyo para los atletas a lo largo del trayecto.

Un evento para toda la comunidad

Además de la competencia, en el Superdomo —centro neurálgico del evento— se realizarán actividades culturales y recreativas, incluyendo un show en vivo de Música en Evolución, pensado para acompañantes y familias.

Cronograma de la Media Maratón:

Sábado 11 de octubre: Entrega de kits en el Superdomo de 10 a 19 hs (con DNI, comprobante de pago y certificado médico).

Domingo 12 de octubre: 7:00 hs: Entrada en calor 7:30 hs: Largada puntual 10:30 hs: Show en vivo 11:00 hs: Premiación y cierre

Las inscripciones continúan abiertas a través de www.sanfrancisco.gov.ar y www.laptime.com.ar.