San Francisco se alista para uno de los eventos deportivos más esperados del año. La carrera “San Francisco Corre 21K” tendrá su octava edición el domingo 12 de octubre, con largada desde las 7:30 hs sobre el circuito callejero de la ciudad. Como cada año, la competencia espera la participación de corredores locales y de distintos puntos del país, en un evento que combina deporte, integración y vida saludable.

La competencia contará con tres distancias competitivas (5K, 10K y 21K) y una prueba recreativa de 5K, pensada para corredores de todos los niveles. Desde la Municipalidad de San Francisco, organizadora del evento, destacaron que las inscripciones aún están abiertas y pueden realizarse en muniweb.sanfrancisco.gov.ar/eventos

, donde los participantes pueden seleccionar la categoría de su interés.

Cronograma del evento

Sábado 11 de octubre – Superdomo San Francisco (25 de Mayo 1305):

10:00 a 19:00: Entrega de kits.

Domingo 12 de octubre:

05:30 a 06:30: Entrega de kits a corredores foráneos

06:50: Apertura del parque cerrado.

07:00: Entrada en calor.

07:15: Formación en largada.

07:25: Largada de atletas adaptados.

07:30: Largada general (5K, 10K y 21K).

10:30: Evento en vivo.

11:00: Premiación y cierre.

Premiación y beneficios

Todos los corredores que finalicen la competencia recibirán su medalla Finisher. Además, habrá reconocimientos para los tres primeros de cada categoría y de la clasificación general en las distancias competitivas. El kit de carrera incluye:

Remera técnica (uso obligatorio), Dorsal con chip, Seguro de atleta, Hidratación y alimentación, Barra de cereal, Servicio médico.

Un evento que crece año a año

Con más de siete ediciones previas exitosas, “San Francisco Corre 21K” se consolidó como una de las carreras más importantes del centro del país, tanto por la calidad organizativa como por la convocatoria de participantes. La competencia combina atletismo y turismo deportivo, impactando positivamente en la comunidad y el comercio local.

La invitación está abierta para deportistas, aficionados y familias, en lo que promete ser una jornada llena de movimiento y espíritu deportivo.

Para más información e inscripciones:

👉 muniweb.sanfrancisco.gov.ar/eventos