San Francisco regula los horarios de prácticas deportivas para prevenir golpes de calor

A partir del sábado 1 de noviembre, comenzará a regir la ordenanza Nº 7256 en San Francisco, que regula los horarios para la realización de actividades deportivas con el objetivo de proteger la salud de la población durante los meses de altas temperaturas. La medida, impulsada por las Secretarías de Gobierno y de Salud, busca prevenir golpes de calor y situaciones de riesgo derivadas de la exposición al sol durante las horas de mayor calor.

La nueva normativa establece que entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, no podrán organizarse ni desarrollarse actividades deportivas no acuáticas —ya sea competencia, liga, torneo o actividades similares— en el horario comprendido entre las 12:00 y las 16:00 horas. Esta medida se toma con el fin de evitar los peligros asociados al esfuerzo físico en horas de calor extremo, que pueden poner en riesgo la salud de los participantes.

La decisión busca resguardar a la comunidad, especialmente a los grupos vulnerables, tales como niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, sobrepeso o en situación de calle, quienes son más propensos a sufrir efectos adversos por las altas temperaturas.

Medidas preventivas recomendadas Desde el municipio, las autoridades sanitarias resaltan diversas recomendaciones para mitigar los riesgos derivados del calor:

Mantener una adecuada hidratación, bebiendo agua frecuentemente, incluso si no se tiene sed.

Evitar bebidas con cafeína o alto contenido de azúcar.

Reducir las comidas pesadas.

Usar ropa liviana y de colores claros, sombreros y protector solar.

Buscar siempre sombra o espacios con buena ventilación durante las horas de calor extremo.

Ante síntomas de malestar o golpe de calor, consultar inmediatamente con un médico.

Sanciones para los infractores La ordenanza también establece sanciones para quienes organicen o promuevan actividades deportivas fuera del horario permitido. En caso de infracción, la Jueza de Faltas podrá imponer la clausura temporal del lugar o la inhabilitación de la actividad durante un período de hasta 30 días. Además, los propietarios o poseedores de los inmuebles donde se realicen los eventos no autorizados serán solidariamente responsables.

La implementación de esta ordenanza refleja el compromiso de la Municipalidad de San Francisco con la salud y el bienestar de sus habitantes, buscando crear un entorno más seguro durante la temporada estival.