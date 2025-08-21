San Francisco será sede de la sexta fecha del Campeonato Provincial Cordobés de Motocross los días sábado 24 y domingo 25 de agosto. El evento tendrá lugar en el circuito del Club Tiro y Gimnasia, con organización conjunta entre MX San Francisco, la institución anfitriona y el acompañamiento de la Municipalidad local.

Según se informó en la conferencia de prensa realizada en Estación 8, participaron el secretario de Gobierno Raúl Angonoa, el director de Deportes Juan Iturburu, Javier Zulbert del Club Tiro y Gimnasia, y Sebastián y Joaquín Córdoba, propietarios de Córdoba Motos.

Angonoa destacó la importancia del encuentro al señalar: “Este campeonato no sólo promueve el deporte, sino que también impulsa la economía local por lo que San Francisco se convierte en un punto de encuentro para pilotos de toda la Argentina, fortaleciendo lo que llamamos la economía naranja: una inversión estratégica en deporte, turismo y cultura que genera empleo y crecimiento”.

Los organizadores precisaron que el sábado el predio abrirá sus puertas a las 8:30, con entrenamientos libres y tandas clasificatorias. Paralelamente, Estación 8 ofrecerá actividades hasta las 19:30. El domingo, en tanto, habrá desayunos desde temprano y se disputarán las pruebas matutinas, la primera manga antes del mediodía y la segunda manga final por la tarde.

Las entradas tendrán un valor de $15.000 para ambas jornadas, mientras que los menores ingresarán de manera gratuita (edad a confirmar por la organización).

En cuanto a las novedades, Zulbert adelantó que “este año, el campeonato suma propuestas innovadoras que prometen sorprender al público. Se realizará por primera vez en la historia del certamen la prueba de una moto eléctrica en pista, un avance hacia el futuro del motociclismo”. Además, habrá test drives de modelos Honda, sorteos, experiencias interactivas y un sector de descanso exclusivo para pilotos diseñado junto a Jog One Argentina.

“El circuito fue renovado con nuevas secciones técnicas y modificaciones pensadas para ofrecer un mejor espectáculo tanto a competidores como al público”, agregó Zulbert.

Por su parte, Sebastián Córdoba subrayó que se esperan más de 170 corredores en distintas categorías, incluidos campeones argentinos y referentes internacionales. “Entre los destacados se encuentra Jeremías Pascual, quien se prepara para competir en las próximas fechas del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, en Marruecos y Portugal, su presencia confirma el nivel de excelencia que tendrá la competencia”, afirmó.