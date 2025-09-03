Por primera vez San Francisco será sede del Campeonato Hermandad 2025 - Siglo XXI, que se disputará del 18 al 21 de septiembre en el Club Atlético Antártida Argentina, organizador del certamen.

El evento tendrá la participación de clubes peruanos y argentinos, y se jugará bajo el reglamento de estilo panamericano, en las modalidades individual, parejas y tercetos.

Está confirmada la presencia de tres clubes de Perú: Regatas de Lima, Rinconada Country Club de Lima e Internacional de Arequipa. Por Argentina estarán la Asociación Española de Villa Nueva y Villa María, y el anfitrión, Club Antártida Argentina.

“Es la primera vez que un club de nuestra ciudad organiza un torneo de este nivel y también la primera vez que vienen tres clubes de Perú a competir acá en San Francisco. Es histórico para nuestra ciudad, para el deporte de las bochas”, expresó Luis Lamberti, integrante del equipo anfitrión a El Periódico.

Entre los nombres más destacados figuran jugadores de la selección peruana, como Osvaldo Palomino, subcampeón mundial, que compitió en el torneo internacional disputado en Argentina; Alfredo Chávez y Javier De León. Por el lado argentino, fue confirmada la presencia de Pablo Negrete, en representación de Villa María.

El equipo local

Antártida Argentina, estará representado por los jugadores Mauricio Márquez, Luis Hermindo Lamberti, Nicolás Fino, Hugo Franco, Fabián Mercol y Alejandro Stessen.

En la edición anterior del torneo, disputada en Lima (Perú), el equipo de Antártida logró un resultado histórico para el deporte local: fue subcampeón, marcando su primera participación internacional.

“El año pasado trajimos un subcampeonato en el primer torneo internacional que jugamos. Fue un sueño, y ahora falta poco para que otro se haga realidad”, expresó Lamberti.

El Campeonato Hermandad 2025 es un evento deportivo sin precedentes en la ciudad y con alto nivel competitivo.