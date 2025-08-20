Los días 23 y 24 de agosto, San Francisco será escenario de la sexta fecha del MX Cordobés, el campeonato provincial de motocross, que se disputará en el circuito del club Tiro y Gimnasia. Más de 200 pilotos competirán en una de las jornadas más convocantes del calendario, con figuras de renombre y presencia local en las principales categorías.

Entre los participantes estarán Joaquín Pioli, Agustín Pioli, José Felipe y Nicolás Carranza, todos nombres destacados a nivel nacional dentro del motocross argentino.

La fecha también contará con la participación de pilotos locales que representarán a San Francisco. Jeremías Durbano competirá en la categoría MX1, la principal del certamen, mientras que Felipe Favetto lo hará en la divisional MX2. Por su parte, Joaquín Olocco también dirá presente en la grilla, sumando experiencia en una fecha que promete alto nivel de competencia.

El evento forma parte del calendario oficial de la Federación Cordobesa de Motociclismo y posiciona a la ciudad como una de las plazas clave para el desarrollo del motocross en la provincia.