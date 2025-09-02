El último sábado 30, el Superdomo de la ciudad se convirtió en el escenario del Cheerleading y Cheerdance, albergando un torneo y encuentro evaluativo de gran convocatoria. El evento, organizado por IPAEC dance and cheer, reunió a 300 atletas de diferentes puntos del país, consolidando a San Francisco como un referente de la disciplina.

El certamen, que contó con el auspicio de la Municipalidad, fue dirigido por el destacado entrenador y atleta chileno Luis Vega, quien visitó la ciudad por tercera vez para compartir su experiencia con los deportistas locales. Vega, un referente mundial de la disciplina, entrena a atletas de élite y compite en los escenarios más importantes del mundo.

"Unos 300 atletas de distintos lugares estuvieron en nuestra ciudad, muchos de ellos de diferentes puntos de la provincia de Córdoba, la cual concentra la mayor cantidad de practicantes de esta disciplina, aunque también nos visitaron desde La Rioja y otros sitios", comentó Analía Ciardola, directora de IPAEC.

El encuentro, que se desarrolló en tres partes, incluyó un Torneo de Saltos, de Gimnasia y un Sistema Evaluativo de Rutinas, abarcando categorías desde las más pequeñas (micro) hasta adultos (senior) y niveles del 1 al 3.

Durante la jornada, los deportistas y sus entrenadores participaron de una capacitación por la mañana, para luego dar paso al torneo evaluativo por la tarde. El cierre del evento, que se extendió hasta las 19, contó con la premiación a las instituciones que mostraron mejor técnica y precisión.

"Se entregaron los bastones de spirit cheer a las dos instituciones que mostraron la mejor técnica y precisión en sus rutinas, en sus ejecuciones, los cuales fueron para las delegaciones de La Rioja y el otro para IPAEC", agregó Ciardola.

Las directoras de IPAEC, Trinidad Espasandín y Analía Ciardola, expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de San Francisco.