Mar del Plata recibe desde este martes y hasta el sábado 4 de octubre a más de 8.600 jóvenes en los Juegos Nacionales Evita, la competencia deportiva y social más grande e inclusiva del país. Córdoba participa con una delegación de 360 integrantes entre deportistas, entrenadores y equipo de apoyo, y dentro de ella se destacan representantes de San Francisco en diferentes disciplinas.

En vóley, el plantel sub 15 femenino de San Isidro viajó el lunes y comienza su participación este martes enfrentando a los seleccionados de Chubut y Neuquén en la fase de grupos. En judo, la sanfrancisqueña Trinidad Ribodino compite en la categoría hasta 64 kilogramos y además la ciudad cuenta con la entrenadora Ana Luz Acosta como parte del staff técnico de la delegación. También el básquet tiene sello local en la modalidad 3x3, donde Lautaro Oitana (El Ceibo) conduce al equipo masculino, integrados por jugadoras y jugadores de distintos clubes cordobeses.

La natación también contará con representantes sanfrancisqueños. Guillermo Morales Armellini y Ana Paula Oviedo competirán en pruebas individuales y relevos. Oviedo participará en 50 y 100 metros espalda, 50 y 100 metros crol, además de los relevos 4×50 libres mixto y mujeres, y 4×50 combinados mixto y mujeres. Morales lo hará en 50 y 100 metros espalda, 200 metros libres y 200 metros combinados, sumando además participación en los mismos cuatro relevos que su compañera.

Las competencias se desarrollan en múltiples escenarios de Mar del Plata, con 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas, además de actividades promocionales como breaking, e-sports, competencia de penales y de triples. Este año, además, algunas disciplinas como atletismo, tenis de mesa y natación son clasificatorias para los Juegos Sudamericanos Escolares que se disputarán en diciembre en Asunción, Paraguay.

El vocal de la Agencia Córdoba Deportes, Mariano Reutemann, destacó el impacto de esta participación: “Estos Juegos van mucho más allá de lo deportivo. Para muchos chicos es la primera vez que conocen el mar, que comparten con jóvenes de otras provincias y que representan a Córdoba con orgullo”.

De esta manera, Córdoba y San Francisco vuelven a ser protagonistas de un evento que combina deporte, inclusión y futuro, con miles de jóvenes que encuentran en los Evita una experiencia formativa y transformadora.